Link zum Reddit-Inhalt

Viele Programmierer haben vor allem zwei Hobbies: A) Doom auf allen möglichen Dingen laufen zu lassen und B) Alle möglichen Dinge in Minecraft laufen zu lassen. Beide treffen sich jetzt dank einem Minecraft-Modder, der Doom auf einer Schafherde anzeigen lässt. Das Ergebnis seht ihr im Reddit-Post ganz oben.

Wie funktioniert das?

Während ältere Projekte es sich zum Beispiel als Ziel setzten, einen tatsächlich funktionsfähigen PC in Minecraft zu bauen, funktioniert diese Mod hier anders. Denn Doom läuft nicht in Minecraft selbst. Stattdessen greift das Spiel mithilfe eines Plugins nur den Output einer anderen Applikation ab - in diesem Fall ein Video.

Die Darstellung funktioniert, indem sich die Wollfarbe der Schafe ändert. Um das zu ermöglichen, musste der Entwickler die originale 24-Bit große Farbpalette von Doom in die 4-Bit der möglichen Schaffarben von Minecraft konvertieren. Ein Unterfangen, das ihn etwa 12 Stunden kostete. Sechs Stunden, damit das Plugin mit zwei Farben läuft, weitere sechs, um mehr anzuzeigen.

Welche Auflösung hat das Spiel? Der Erschaffer des Videos erklärt, dass seine Schafweide inklusive Zäune eine Größe von 45x45 Feldern besitzt. Zieht man die Umrandung ab, bedeutet das, dass das Spiel hier mit einer Auflösung von etwa 43x43 Pixeln laufen dürfte. Das ist zwar noch ein gutes Stück von modernem 4K entfernt. Immerhin unterstützt Minecraft inzwischen aber Raytracing.

21 0 Mehr zum Thema Minecraft RTX Beta erstrahlt mit Download von Nvidia

Weitere Errungenschaften in Minecraft

In der Vergangenheit haben Modder bereits alles mögliche in Minecraft zum Laufen gebracht. Die Zuhilfenahme einer VM - also eines virtuellen PCs - macht es möglich. Dessen Bild lässt sich nämlich in Minecraft ausgeben, wodurch ihr selbst Minecraft in Minecraft spielen könnt.

12 4 Mehr zum Thema Ziel erreicht: Modder spielt Minecraft in Minecraft

Doch auch andere beeindruckende Konstruktionen sind in dem Sandbox-Spiel möglich. Nicht nur imposante Städte, sondern auch sich selbst bauende Brücken, die richtig ineffizient sind. Ein etwas ernsthafteres Projekt erschuf hingegen eine ganze Bibliothek, um Pressefreiheit in sämtliche Länder zu bringen.