In Minecraft dreht sich alles darum, Dinge zu bauen. Von einfachen Häusern, über Städte und ganzen Monumenten bis hin zu Rollenspielen und gar MMORPGs hat die Spielerschaft bereits so einiges erschaffen. Jetzt haben die Nutzer die neueste Stufe erreicht und bauen nicht mehr selbst, sondern lassen für sich bauen.

Die Brücke, die sich selbst baut

Das funktioniert mithilfe der gigantischen Konstruktion wie der von Reddit-Nutzer sharfpang: Dessen Maschine baut mal eben von ganz alleine eine Brücke über ein Meer aus Lava. Und das sieht bei einem Überflug zudem noch richtig beeindruckend aus.

Sonderlich effektiv ist die Methode allerdings nicht. In den Kommentaren gehen viele Spieler davon aus, dass man die Brücke wohl viel schneller manuell hätte bauen können. Gleichzeitig erklären sie aber auch, dass das natürlich weitaus weniger spannend wäre.

Wie funktioniert die sich selbst bauende Brücke?

Grundlage für entsprechende Maschinen die sie sich selbst bauende Brücke von sharfpang lieferte das Update 20w13a. In dessen Patchnotes wird beiläufig die ausschlaggebende Änderung erwähnt:

"Basalt entsteht, wenn Lava über Seelenerde neben blauem Eis platziert fließt."

Das grundlegende Prinzip erklärt der ilmango auf Youtube anhand eines simpleren Designs. So schiebt die Konstruktion einen Block Seelenerde, auf dem ein unschmelzbarer Block blaues Eis sitzt, durch die Lava. Dadurch entsteht dann ein Block Basalt, den ihr sicher betreten könnt.

Einige Abwandlungen gehen sogar noch weiter und erschaffen nicht nur einen simplen Pfad, sondern einen sicheren, abgesenkten Gehweg. So könnt ihr die Lava-Seen in der Nether-Dimension ganz bequem überqueren - ohne euch selbst die Hände schmutzig zu machen.

Die Konstruktionen von Minecraft können nicht nur spannend oder imposant sein, sondern erfüllen manchmal gar einen wichtigen Zweck. So erschuf die Werbeagentur DDB Germany beispielsweise die Uncensored Library, die Pressefreiheit in Länder bringen will, in denen stark zensiert wird.