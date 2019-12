100 Milliarden Aufrufe: Minecraft dominiert 2019 YouTube

Die Beliebtheit von Minecraft findet einfach kein Ende. Das zeigt sich nicht nur bei den reinen Spielerzahlen, sondern auch bei den Zuschauern. Wie aus dem jährlichen YouTube-Rückblick Rewind 2019 hervorgeht, kommt die Klötzchen-Sandbox im Jahr 2019 auf schwindelerregende 100 Milliarden Aufrufe. Dafür wurden alle Videos gezählt, die irgendwie mit Minecraft in Verbindung stehen.

Minecraft ist demnach mit großem Abstand das Spiel mit den meisten Aufrufen auf YouTube. Auf Platz zwei folgt Fortnite mit rund 60 Milliarden Views. Den dritten Platz erkämpfen sich Videos rund um GTA mit 36 Milliarden Aufrufen. Auf Platz vier und fünf folgen das Mobile-Battle-Royale Garena Free Fire und die Kreativ-Sandbox Roblox mit jeweils rund 30 Milliarden Views.

Minecraft schlägt Fortnite - mal wieder

Nicht nur bei den Zuschauerzahlen auf Youtube hat Minecraft gegenüber Fortnite die Nase vorn. Auch bei den aktiven Spielern pro Monat gewinnt Minecraft. 112 Millionen Spieler haben sich Stand September 2019 in Minecraft eingeloggt, Fortnite hatte im März 2019 zuletzt 78 Millionen aktive Spieler vermeldet.

Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass Minecraft binnen eines Jahres weiterhin zulegen konnte. Im Oktober 2018 beliefen sich die aktiven Spielerzahlen noch auf rund 91 Millionen Spieler pro Monat. Das ist angesichts des Umstands, dass Minecraft vor inzwischen zehn Jahren erstmals veröffentlicht wurde, eine bemerkenswerte Leistung.

Kürzlich hat ein katholischer Pfarrer auf Wunsch seiner Follower einen eigenen Minecraft-Server für den Vatikan ins Leben gerufen. Der technisch versierte Prediger will damit eine Plattform schaffen, in der Menschen zusammenkommen und in einem weniger toxischen Umfeld miteinander interagieren können.

