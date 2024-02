Mittelalter-Sandbox Myth of Empires hat nach dem 1.0-Release so viele Spieler, wie seit Jahren nicht mehr

Myth of Empires verspricht riesige Schlachten und viel spielerische Freiheit, doch der Start ist kein ungetrübter Erfolg.

Myth of Empires ist frisch aus seiner Early-Access-Hülle geschlüpft und steht seit dem 21. Februar als Vollversion 1.0 bei Steam zur Verfügung. Zehntausende Spielerinnen und Spieler erkunden gerade die ostastiatisch angehauchte Mittelalter-Survival-Sandbox, die möglichst viele Freiheiten bieten will.

Ob ihr Wälder erkundet und wilde Tiere zähmt, um an ihrer Seite zu kämpfen, euch eine Festung erbaut oder eine Armee anführt, all diese Spielstile (und mehr) sollen in Myth of Empires möglich sein. Hier seht ihr einen Trailer:

0:45 Riesige Schlachten und beeindruckende Gebäude: Version 1.0 von Myth of Empires ist da

Das ändert sich im Vergleich zum Early Access

Die von Fans am meisten erwartete Neuerung dürfte die große neue Map »Dongzhou Island« sein. Sie wurde als kostenloser DLC integriert, ebenso mehrere Instrumente, mit denen ihr auf Wunsch im Spiel musiziert.

Achtung, wichtiger Hinweis dazu: Falls ihr die Early-Access-Version gekauft habt, werdet ihr automatisch auf Version 1.0 hochgestuft, aber die DLCs müsst ihr manuell im Steam-Shop hinzufügen!

Anfangs gab es große Login-Probleme, die mit mehreren Patches offenbar einigermaßen behoben wurden – gut so, denn aktuell sind deutlich mehr Spielerinnen und Spieler online als in den letzten Jahren. Zu sehen ist der Anstieg etwa hier bei Steamcharts:

Der Spitzenwert zeitgleich aktiver Nutzer lag in den vergangenen Tagen bei über 32.000. Eine ordentliche Zahl, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass fast zeitgleich mehrere Survival-Konkurrenten wie Nightingale und Sons of the Forest erschienen sind.

Allerdings fallen die aktuellen Nutzer-Reviews ziemlich mau aus: Gerade mal 56 Prozent sind positiv. Viele beklagen sich über Bugs oder langsame Performance, außerdem stehen weiterhin die Vorwürfe im Raum, Myth of Empires habe bei Conan Exiles und Ark geklaut.

Myth of Empires bereitet sich auf kommende Events vor, in denen Schlachten mit tausend Spielerinnen und Spielern auf einem Server möglich sein sollen. Dazu liefen bereits mehrere Testläufe, zuletzt am 25. Februar. Ziel ist laut den Entwicklern, die Kapazitäten der Unreal Engine und der Server auszutesten.

Weitere Neuerungen: Version 1.0 enthält auch einen Mod-Editor, stellt euch also auf zahlreiche Inhalte von fleißigen Fans ein. Auf persönlichen Servern könnt ihr jetzt aus fünf verschiedenen Modi wählen, von Solo- bis LAN-Modus.

Das soll in Zukunft kommen: Die Entwickler stellen drei weitere Zivilisationen in Aussicht - Perser, Griechen und Ägypter.

Myth of Empires ist im November 2021 bei Steam in den Early Access gestartet, wurde aber Anfang 2022 entfernt, nachdem die ARK-Entwickler Vorwürfe der Urheberrechtsverletzung erhoben hatten. Danach wurde das Spiel über seine eigene Website vertrieben. Version 1.0 ist aber ganz normal auch via Steam erhältlich. Mehr über die Turbulenzen lest ihr im oben verlinkten Artikel.