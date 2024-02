Vom Steam-Drama zum 1.0-Release: Mittelalter-Survivalspiel Myth of Empires plant gewaltigen Launch

Myth of Empire ist zurück auf Steam und ihm folgt ein gewaltiges Release-Update.

Auch wenn Myth of Empires bei seiner Spielerschaft eigentlich bereits im Early Access sehr gut ankommt und als ein wirklich wundervoll umfangreiches Survival-MMO gilt, gab es in der Vergangenheit großen Ärger um das Spiel. So groß sogar, dass es jahrelang auf Steam nicht mehr zum Verkauf stand.

Jetzt kehrt es allerdings auf die Plattform zurück und wird dann auch direkt vollständig veröffentlicht - lässt also seine Early-Access-Phase hinter sich. Entsprechend vollgepackt wird der nächste große Patch, der haufenweise neue Inhalte ins Spiel bringt. Allen voran eine neue Spielkarte, die im Fokus des Release-Trailers steht:

3:34 Myth of Empires: Epischer Release-Trailer enthüllt die neue Map

Das steckt alles in V1.0

Myth of Empires wird bereits jetzt schon dafür geschätzt, dass in diesem Spiel wirklich eine Menge möglich ist. Ihr könnt Basen bauen, Krieg im Territorien führen, euren Charakter verbessern oder Tiere zähmen. Wenn das Spiel erscheint, sollen euch aber nochmal deutlich mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben werden.

Beispielsweise wird es eine zweite Map namens Dongzhou geben, die als Alternative zur ursprünglichen Early-Access-Karte eingeführt wird. Hier gibt es zahlreiche verschiedene Bereiche, wie etwa Vulkane, Inseln, Sandstrände, Bambuswälder oder Eisschollen. Ihr könnt die Map dann wiederum mit Krieg überziehen und dafür auch auf zahlreiche neue Fahrzeuge zurückgreifen.

Zu den Neuerungen gehören:

Gleiter

Riesige Himmelslaternen

Kriegsschiffe

Flöße

Spielbare Musikinstrumente

Automatische Verteidigungsanlagen

Neue vererbbare Attribute für Tiere

Jede Menge neue Server-Modi

Am 21. Februar soll Myth of Empires in der V1.0 Version erscheinen. Falls ihr euch vorher noch weiter darüber informieren könnt, lest doch unseren Early-Access-Test:

Warum war das Spiel jahrelang nicht auf Steam?

Rund um Myth of Empires gab es ein wenig Drama, denn das Studio geriet mit Publisher und Entwicklungsstudio hinter dem Survival-Hit Ark aneinander. Grund für die rechtliche Schlammschlacht war der Vorwurf, dass sich das Studio hinter Myth of Empires ohne Erlaubnis am Quellcode von Ark bedient haben soll.

Allerdings gab es inzwischen eine Einigung zwischen den Parteien. Die besteht darin, dass der Publisher Snail Games einfach Myth of Empires in sein Portfolio aufnimmt und damit das Spiel offiziell vertreibt - natürlich mit entsprechender Gewinnbeteiligung.