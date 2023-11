Ein außergewöhnlicher Mix aus Städtebau und Lebenssimulation sucht gerade nach Testern

Besonders viel Gameplay gibt es von Seed bisher leider nicht zu sehen.

Was wäre, wenn man Die Sims auf einen fremden Planeten verlegt und das Ganze mit Aufbau- und MMO-Elementen kombiniert? Dann kommt wohl in etwa das heraus, was die Entwickler von Seed erschaffen wollen. Die Simulation ließ nach der Ankündigung 2018 nicht allzu viel von sich hören, führt aktuell aber wieder einen Playtest durch, für den sich Interessierte anmelden können.

Wie nehme ich teil?

Um an dem Test teilzunehmen, müsst ihr auf der Website des Spiels eine kurze Umfrage abschließen und sollt anschließend eine Einladung erhalten. Bis wann ihr dann spielen könnt, ist aktuell noch unklar. Beachtet außerdem, dass ihr nur in englischer Sprache spielen und die Umfrage beantworten könnt.

Was ist Seed überhaupt?

Das Spiel vom Berliner Entwicklungsstudio Klang lässt euch nach dem Untergang der Erde die Kontrolle über zehn mutige Kolonisten, sogenannte Seedlings übernehmen. Diese Gruppe soll auf einem unbekannten Planeten namens Astera ein neues Leben aufbauen.

Spielerinnen und Spieler übernehmen allerdings nicht direkt die Kontrolle über die Seedlings, sondern legen nur Aufgaben und Rahmenbedingungen für die Gruppe fest, die diese dann nach eigenem Ermessen durchführt. Da Seed in einer persistenten Welt spielt, entwickelt sich eure Siedlung auch dann weiter, wenn ihr nicht spielt.

Wie für ein Aufbauspiel üblich, müsst ihr auch Rohstoffe sammeln, Gebäude errichten und für das Wohlergehen eurer Seedlings sorgen: Neben Grundbedürfnissen wie Nahrung und einem Dach über dem Kopf müsst ihr etwa auch für Unterhaltung sorgen und euch um die Gesundheit eurer Siedler kümmern, die auch Krankheiten bekommen können.

1:25 Seed - Erste Spielszenen aus der Städtebau-Sim für tausende Spieler gleichzeitig

Im besten Fall wächst und gedeiht eure Kolonie immer weiter, und der MMO-Part kommt ins Spiel: Ihr könnt euch mit anderen Spielerinnen und Spielern zu größeren Gruppen und Allianzen zusammenschließen. Wer möchte, kann auch gegen andere Gruppen Krieg führen. Schlussendlich soll der ganze Planet von tausenden Seedlingen bevölkert werden, die Städte aufbauen, mit produzierten Waren handeln, Bündnisse schließen und Krieg führen. Eine erste Vorstellung davon gewährt der obige Trailer.

Wie gefällt euch das Konzept von Seed? Haltet ihr die Idee des Genre-Mix für vielversprechend, oder kann das eurer Meinung nach nicht so gut funktionieren? Seid ihr vielleicht schon bei der Ankündigung vor einigen Jahren neugierig geworden und hattet euch gefragt, wann es mal wieder Neuigkeiten gibt? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!