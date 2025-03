Monster Hunter Wilds: Wie fällt euer erstes Urteil zum Release aus? Stimmt jetzt ab!

Wie gefällt euch Monster Hunter Wilds bisher? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Seit dem 28. Februar 2025 können Spieler in Monster Hunter Wilds auf Großwildjagd gehen. Schon am Release-Tag gab es auf Steam rekordverdächtige knapp 1,3 Millionen gleichzeitig aktive Spieler und das Spiel erschien parallel auch für die aktuellen Konsolen.

Das neue Monster Hunter wird also fleißig gespielt. Grund genug, auch bei der GameStar-Community ein Stimmungsbild einzuholen. Nehmt dafür bitte an unserer Umfrage teil und verratet uns, wie euch das Spiel bisher gefällt. Ihr könnt eure Meinung gerne in den Kommentaren näher ausführen.

Wie kommt Monster Hunter Wilds bei Fans und Kritikern an?

Nachdem ihr nun eure ganz persönliche Meinung abgeben habt, werfen wir einen Blick auf das internationale Echo von Fans und Presse.

Trotz der genannten Rekordspielerzahlen auf Steam sieht es bei den Nutzer-Rezensionen nicht ganz so rosig aus. Am Release-Tage waren die nur zu 47 Prozent positiv, der aktuelle Stand sind jedoch 57 Prozent. Grund für die vielen negativen Bewertungen sind vor allen starke Performance-Einbrüche.

Ein Nutzer fasste die Meinungen zur Technik mit einem überspitzten Vergleich zusammen: »Meine Heißluftfritteuse ist besser optimiert.«

1:40 Monster Hunter Wilds: So stark verbessert sich die Grafik, wenn ihr ein Feature deaktiviert

Autoplay

Bei ihren Reviews sind die Tester der Presse von größeren technischen Problemen verschont geblieben. Auf Metacritic steht Monster Hunter Wilds bei einer Durchschnittswertung von 90. Ein Urteil, zu dem auch unsere Expertin Elena gekommen ist. Alle Details erfährt ihr natürlich in unserem ausführlichen Test.

Falls ihr schon mittendrin seid, ist vielleicht unsere Tier List mit allen Waffen genau das Richtige für euch. Falls ihr neu in der Welt von Monster Hunter seid, haben wir zudem auch ein Ranking mit den besten Einsteigerwaffen vorbereitet. All das erfahrt ihr oben in der Linkbox. Dort gehen wir auch dem Gerücht auf den Grund, dass sich die Grafik mit der Korrektur eines Tippfehlers stark verbessern lässt.