Bei der Portierung von Monster Hunter World auf den Rechner ging Capcom nicht komplett schlampig vor, doch vollends zufrieden kann damit nicht sein, wie auch schon unser Test zu MHW zeigt. Bis die Entwickler (hoffentlich) selbst nochmal Hand anlegen, hat sich der Modder Kaldaien mit einigen technischen Problemen beschäftigt. Kaldaien hatte zuvor schon inoffizielle Fixes für Nier: Automata veröffentlicht.

Die »Special K«-Mod soll zum einen Abstürze verhindern, wenn man Monster Hunter World per Alt-Tab-Tastenkombination pausieren und auf einen anderen Tab wechseln möchte. Zudem lässt sich die Benutzeroberfläche deaktivieren, um schönere Screenshots zu schießen. Die Mod wurde auch schon mehrfach aktualisiert und soll mittlerweile den CPU-Hunger der Monsterjagd besser verteilen.

Daneben wurden auch verschiedene Nickligkeiten bei der Nutzung des Fullscreen-Modus beseitigt. In Zukunft möchte Kaldaien Probleme beim Seitenverhältnis angehen. Der Modder sagt jedoch auch, dass Monster Hunter World seine Arbeit sehr schwer mache, da das Spiel aufgrund einprogrammierter Mechanismen aktiv die Implementierung von Modifikationen zu verhindern versuche.

Den Download-Link und die Installationsanleitung zur Mod findet ihr auf Steam. Da es sich nicht um die Arbeit eines Capcom-Entwicklers mit Zugriff auf den Original-Code handelt, ist jedoch Vorsicht geboten. Vor der Installation der Mod eine Sicherheitskopie von Monster Hunter World zu erstellen, wäre daher ratsam.

