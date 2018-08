Gerade bei Veteranen kamen die neuen Spähkäfer in Monster Hunter World nicht immer gut an. Früher musste man Monster gezielt mit Farbbällen bewerfen, um ihre Spuren verfolgen zu können. Jetzt untersucht man Spuren und folgt dann bequem den leuchtenden Spähkäfern bis zum Gegner, die auch noch nützliche Ressourcen wie Kräuter für uns gut sichtbar markieren.

Manchen ist das zu anspruchslos, andere stört einfach das grüne Leuchten der Käfer überall. Deshalb gibt es jetzt eine Mod, die sie entfernt. Sie stammt von MHVuze und lässt sich bei Nexusmods herunterladen.

Veteranen-Kritik: Was Natascha an Monster Hunter World stört

Monster Hunter World - Screenshots aus der PC-Version ansehen

Die Mod befindet sich gerade noch in der Test-Phase. Der Modder konnte bereits ein früheres Problem beheben, bei dem es immer noch ein leichtes Leuchten gab, wenn man ein Ziel mit den Käfern ausgewählt hat und die Käfer die Kamera selbstständig drehten. Allerdings müsse er erst überprüfen, ob seine Anpassungen Probleme verursachen. Die Spähkäfer sind auch mit dem Forschungssystem im Spiel verbunden, das uns anzeigt, wie viel wir schon über die einzelnen Kreaturen wissen.

Außerdem konnte er selbst noch nicht testen, ob die Mod bei den Drachenältesten funktioniert, weil er noch nicht weit genug im Spiel ist. Sichert wie immer eure Spieldateien, bevor ihr die Mod installiert und spielt sicherheitshalber im Offline-Modus, falls ihr eine Sperre fürchtet. Für die Installation ladet ihr einfach den nativePC-Ordner herunter und verschiebt ihn in euren Spieleordner. Vorher müsst ihr euch aber bei Nexusmods registrieren.

Einige Nutzer haben technische Probleme mit der PC-Version von Monster Hunter World, für die es bereist einen ersten, inoffiziellen Fan-Patch gibt. Alles wichtige zur PC-Version findet ihr in unserem Test zu Monster Hunter World und im Technik-Check der Hardware-Redaktion.

Anfänger-Tipps: So klappt die Jagd in Monster Hunter World

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus