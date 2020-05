Fan macht aus Mount & Blade 2 einen Film mit Arnold Schwarzenegger

Was wäre, wenn Action-Arnold Schwarzenegger in Conan einen Bauern und keinen Barbaren gespielt hätte? Diese vielleicht etwas kuriose Frage beantwortet nun ein Fan von Mount & Blade 2: Bannerlord mit einem kurzen, aber extrem witzigen Film-Trailer, den er jetzt auf Reddit veröffentlicht hat.

Die Handlung des Fan-Filmchens ist schnell erzählt: Schwarzenegger verkörpert einen Bauern, dessen größte Liebe der Ackerbau ist. Sein beschauliches Bauernleben findet jedoch ein jähes Ende, als Invasoren in sein Heimatdorf eindringen und dieses brandschatzen.

Doch Arnie sinnt auf Rache und schlägt zurück - und zwar mit seiner Heugabel. Gleich reihenweise spießt er die Feinde mit seiner Forke auf und begleitet dies mit markigen Einzeilern:

"Looks like your life has come to a FORK in the road!"