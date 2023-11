Bekommt die bisher bestbewertete Marvel-Serie eine Staffel 2? Der Star will die Hoffnung nicht aufgeben

Nicht WandaVision und auch nicht Loki: Tatsächlich kommt Ms. Marvel als die MCU-Serie mit den besten Wertungen daher. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Was ist die bisher beste Serie des Marvel Cinematic Universe? Darüber lässt sich guten Gewissens diskutieren, würden Fans überzeugende Argumente für Loki, WandaVision oder auch She-Hulk finden. Doch geht man nach den durchschnittlichen Wertungen bei Rotten Tomatoes, ist Ms. Marvel der klare Gewinner.

Mit stolzen 98 Prozent lässt MCU-Debüt von Kamala Khan zum Beispiel Hawkeye (92 Prozent), WandaVision (91 Prozent) oder Loki (86 Prozent) weit hinter sich. Geht man nach den Wertungen der Zuschauer, würde übrigens Moon Knight mit 89 Prozent an der Spitze thronen.

Iman Vellani will für eine zweite Season kämpfen

Doch bis heute hat Ms. Marvel keine Staffel 2 spendiert bekommen, Iman Vellani kehrte dafür im neuesten MCU-Kinofilm zurück: The Marvels, der seit dem 8. November 2023 läuft und in dem sich Kamala Khan die Leinwand mit Carol Danvers (Brie Larson) und Monica Rambeau (Teyonah Parris) teilt.

Iman Vellani persönlich will sich aber nicht damit abfinden, dass Ms. Marvel keine Fortsetzung in Serienform spendiert bekommt. Im Interview mit The Hollywood Reporter verrät die Darstellerin, dass sie dafür auf die Unterstützung ihrer Fans hofft:

Ich bin geduldig und hoffe ehrlich gesagt, dass all die Liebe, die Kamala aufgrund von [The Marvels] erfährt, Leute dazu inspiriert, lautstark nach einer zweiten Staffel [für Ms. Marvel] zu verlangen. Ich wäre überglücklich, die Geschichte fortsetzen zu dürfen, denn zu Kamala und ihrer Gemeinschaft gibt es noch so viel zu erzählen. Ich will Bruno [Matt Lintz] wiedersehen, ich will Nakia [Yasmeen Fletcher] wiedersehen [...]. Es wäre also wirklich aufregend, wenn wir eine Staffel 2 bekommen würden, bei all den unterschiedlichen Richtungen in die wir damit gehen könnten.

Trotz guter Kritiken ließen die Einschaltquoten von Ms. Marvel zu wünschen übrig. Im direkten Vergleich mit anderen MCU-Serien blieb das Disney-Plus-Debüt von Kamala Khan diesbezüglich hinter Serien wie Hawkeye, Falcon and the Winter Soldier oder Moon Knight zurück (via Forbes). Quotenmäßig bleibt Loki übrigens bis heute ungeschlagen.

The Marvels legte im Kino ebenfalls erst kürzlich einen schwierigen Start hin. Der 270 Millionen Dollar teure Marvel-Film könnte sich über seine Laufzeit hinweg sogar als Flop herausstellen.

2:19 The Marvels: Drei Heldinnen retten im neuen Trailer zu den Beats der Beastie Boys das Universum

So geht es mit Marvel im Kino und TV weiter

Allerdings wird gerade Imani Vellanis Performance als Kamala Khan sowohl in Ms. Marvel als auch The Marvels als großes und dringend notwendiges Highlight für das MCU bezeichnet. Wie genau es mit der Nachwuchs-Heldin nach der Serie und dem Film weitergeht, ist aktuell nicht bekannt.

Doch es wäre durchaus überraschend, sollte Marvel an dem neuen Fanliebling nicht festhalten. Da das Studio ohnehin seine Strategie für TV-Serien auf Disney Plus überdenken und -arbeiten will, wäre eine Staffel 2 für Ms. Marvel alles andere als unwahrscheinlich.

Habt ihr Ms. Marvel und The Marvels bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch die TV-Serie beziehungsweise der Kinofilm gefallen? Würdet ihr euch darüber freuen, Iman Vellani als Kamala Khan im Marvel Cinematic Universe wiederzusehen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!