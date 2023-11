The Marvels legt spektakulären Fehlstart hin: So schlecht ist noch kein MCU-Film angelaufen!

Das sieht momentan nicht gut aus für The Marvels. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

The Marvels läuft seit dem 8. November 2023 in den Kinos und hat damit jetzt sein großes Startwochenende hinter sich. Doch mit einem Budget von 270 Millionen US-Dollar und (bisherigen) Einspielergebnis von nur 47 Millionen ist damit nun offiziell: So schlecht ist noch kein Film des Marvel Cinematic Universe angelaufen!

Kein guter Start für das Heldinnen-Trio

Zum Vergleich: Bisher hatte nur Der unglaubliche Hulk von 2008 schlechter abgeschnitten. Der Film von Regisseur Louis Leterrier kam bei seinem Debüt zwar auf 55 Millionen US-Dollar, kostete mit einem 155-Millionen-Budget aber wesentlich weniger als The Marvels.

Das weltweite Einspielergebnis von The Marvels schaut übrigens aktuell auch nicht besser aus: Mit bis dato 110 Millionen US-Dollar landet das Abenteuer von Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) und Kamala Khan (Iman Vellani) hier ebenfalls auf dem letzten Platz.

Damit ist übrigens nicht auszuschließen, dass sich The Marvels langfristig als Flop herausstellen könnte. Um keinen Verlust zu machen, müsste der Film sein stolzes Budget von 270 Millionen US-Dollar eigentlich verdoppeln - also auf 540 Millionen kommen.

Was hinter dem möglichen Marvels-Flop stecken könnte

Doch woran liegt es eigentlich, dass The Marvels so schlecht abschneidet? Immerhin haben sich die Kritiken zumindest auf Rotten Tomatoes bei soliden 62 Prozent eingependelt, Zuschauer vergeben im Durchschnitt sogar 84 Punkte.

Laut einem Experten von Deadline liegt das enttäuschende Ergebnis aber nicht unbedingt an der sogenannten superhero fatigue - also, dass Zuschauer mittlerweile einfach kein Interesse mehr an Superhelden-Filmen haben.

Anthony D’Alessandro zufolge wissen Zuschauer zum Beispiel bei großen Marvel-Filmen wie Guardians of the Galaxy Vol. 3, wenn sie einen guten Film nicht im Kino verpassen sollten. Die Marketing-Kampagne von The Marvels bezeichnet er aber als Fehlschuss , die parallel zu dem über Monate hinweg anhaltenden SAG-AFTRA-Streik kaum vorhanden war.

2:00 The Marvels: Zum Kinostart des neuen MCU-Films gibt's nochmal einen letzten Trailer

Schlechte beziehungsweise falsch ausgerichtete Marketing-Kampagnen haben schon so manchen Film um ihren potenziellen Erfolg gebracht und dass dies The Marvels ebenfalls geschadet haben könnte, ist nicht auszuschließen. Natürlich wird das Marvel Cinematic Universe aber gerade auch kontrovers diskutiert und viele Fans sind mit der Qualität zahlreicher Filme und Serien nach Avengers: Endgame nicht zufrieden.

Denkt Marvel jetzt um? Es bleibt spannend, ob das bei den Kinofilmen der Marvel Studios eine langfristige Strategieänderung nach sich zieht, wie es zum Beispiel schon bei den TV-Serien der Fall ist. 2024 startet mit Deadpool 3 derzeit nur ein einziger MCU-Film in den Kinos, Captain America 4 und Thunderbolts wurden auf 2025 verschoben. Mehr dazu könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Habt ihr The Marvels vielleicht schon im Kino gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der neueste Film des Marvel Cinematic Universe gefallen? Wie zufrieden seid ihr allgemein mit den Filmen und Serien, die dazu im Kino oder auf Disney Plus anlaufen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Zukunft des MCU? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!