Multiversus: So könnt ihr das Smash Bros für PC ab sofort kostenlos spielen

Am 26. Juli 2022 startet Multiversus in die offene Beta. Das Prügelspiel vereint das altbekannte Spielprinzip aus Super Smash Bros., in dem ihr eure Feinde verprügeln und aus dem Level katapultieren müsst, mit einer riesigen Menge an Lizenzcharakteren aus Game of Thrones, den DC Comics und mehr.

Doch wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon sofort loslegen - und das völlig kostenlos. In diesem Artikel verraten wir euch, wie das geht.

So könnt ihr schon loslegen

Ab dem 19. Juli 2022 startet die Open Beta von Multiversus, doch laut den Entwicklern bleiben alle Fortschritte und verdienten Belohnungen auch über die Betaphase hinaus erhalten - das Spiel feiert heute also eigentlich schon seinen Release. Und passend dazu gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, der mit dem Giganten aus dem All den neuesten Helden zeigt:

Allerdings benötigt ihr einen Key, um sofort loslegen zu können - ansonsten müsst ihr bis zum 26. Juli 2022 warten. So einen Early-Access-Key für die Open Beta könnt ihr euch aber auf zwei verschiedene Varianten unkompliziert besorgen.

#1: Twitch Drops

Ihr kennt es wahrscheinlich schon aus anderen Spielen: Die Entwickler schenken euch einen Key, wenn ihr einem Multiversus-Streamer eine Stunde lang beim Spielen zuseht - oder den Stream stumm geschaltet im Hintergrund laufen lasst.

Falls nicht, folgt einfach unserer Anleitung.

Besucht ihr die offizielle Webseite.

Erstellt ein WB-Games-Konto oder loggt euch ein.

Verknüpft anschließend euren Twitch Account mit eurem WB-Account.

Schaut nun eine Stunde lang einem teilnehmenden Streamer beim Zocken zu - danach bekommt ihr automatisch Beta-Zugriff auf einer Plattform (Steam oder Konsole) eurer Wahl.

#2: Steelseries.gg App

Eigentlich ist Steelseries.GG eine App, mit der Spieler ihr Equipment des Hardwareherstellers verwalten und steuern können. Allerdings werden hier auch regelmäßig Steam Keys und Beta-Zugänge verschenkt, siehe aktuell hier:

28 3 Maneater gratis Eine der schrägsten Open Worlds derzeit kostenlos

Aktuell bekommt ihr nicht nur einen Early Access Key für die Open Beta, sondern auch die Trash-Perle Maneater geschenkt. Im verlinkten Artikel bekommt ihr eine ausführliche Erklärung, wie ihr euch die Belohnungen in Windeseile abholen könnt.