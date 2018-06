Eigentlich ist die E3 schon seit einiger Zeit vorbei, aber eine Ankündigung auf der wichtigsten Spielemesse der Welt ist uns leider durch die Lappen gegangen. Und da wir mordlustiges Obst lieber nicht verärgern, hier noch der Nachtrag. Denn auf Geheiß einer Banane schießt sich der Spieler in My Friend Pedro von einer übertriebenen Action-Sequenz in die nächste.

Dank regelmäßiger Zeitlupen und vieler Bewegungsmöglichkeiten soll sich der Spieler wie Max Payne oder ein Charakter in einem John-Woo-Film fühlen.

Der Trailer scheint dabei schon einen guten Eindruck vom Movement-Repertoire zu geben: Pirouetten werden gedreht, in der Luft rollt oder springt man gleich Richtung Feind, um danach auf den Knien rutschend, sein Magazin zu leeren. Das Absurditätslevel lässt sich dann noch mit Pfannen und andere Umgebungsobjekte steigern, indem man sie als Wurfgeschosse oder Abpraller zweckentfremden kann.

Devolver Digital auf der E3: Irre Pressekonferenz: Neue Kryptowährung angekündigt

Im Sekundentakt sollen so natürlich obercoole Momente entstehen, die sich mithilfe eines eingebauten Gif-Generators mit der Welt teilen lassen. Neben der Action sollen kleinere Physik-Rätsel oder Verfolgungsjagden auf einem Motorrad das Geschehen auflockern.

Bis auf die Musik hat Entwickler Victor Agren über drei Jahre lang alles in Eigenregie entworfen. Zuvor war er bei Media Molecule an der Entwicklung von LittleBigPlanet und Tearaway beteiligt. Die Idee zu My Friend Pedro stammt ursprünglich aus einem Flash-Spiel für das Agren ebenfalls verantwortlich war. Anfang 2019 sollen die Zeitlupen-getränkten Scharmützel für PC und Switch erscheinen.

Quelle: DeadToast Entertainment

My Friend Pedro - Screenshots ansehen