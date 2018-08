In My Memory of Us sprechen Charaktere zwar mithilfe von Symbolen über ihren Köpfen, eine ganz bestimmte britische Stimme wird das Adventure aber stets begleiten. Entwickler Juggler Games konnte den Jean-Luc-Picard-Rückkehrer Sir Patrick Stewart als Erzähler gewinnen. Zudem konkretisierten sie den Releasetermin. Am 9. Oktober 2018 beginnt eine Kinderfreundschaft für PC, Xbox One und PlayStation 4, die inmitten eines Krieges fällt.

Der CEO von Juggler Games, Mikolaj Pawlowski, bezeichnet Stewart als die »perfekte Wahl«. Durch seine lange Schauspielkarriere habe er viel Erfahrung und könne die Emotionalität richtig rüberbringen, sagt Pawlowski. »Sein Talent und seine Fähigkeiten sorgen genau für die richtige Mischung aus Gravitas und Hoffnung.«

My Memory of Us - Screenshots ansehen

Plus-Report: Der Erste Weltkrieg in Spielen - Teil 1: Der ignorierte Krieg

Die Geschichte einer Stadt

Auch ein neuer Gameplay-Trailer wurde veröffentlicht und lässt Patrick Stewarts warme Stimme das Geschehen einordnen. Wie es scheint, ist Stewart kein unbeteiligter Beobachter, sondern seine Figur erzählt von der eigenen Vergangenheit. Er lernt als Kind ein Mädchen kennen, kurz danach überfällt jedoch ein böser Roboterkönig seine Stadt und wirft Bewohner in Gettos.

Die Entwickler verarbeiten mit ihrem Adventure die Besetzung von Warschau im zweiten Weltkrieg. Statt Nationalsozialisten und Wehrmachtssoldaten durchwandern aber in schwarz gekleidete Robotersoldaten die Straßen. Spielerisch bewegt sich My Memory of Us aber größtenteils auf bekanntem Terrain.

Gegenstände müssen gefunden und kombiniert, Schalter umgelegt und weitere kleinere Rätsel gelöst werden. Der Spieler steuert dabei beide Charaktere und kann zwischen ihnen hin und her wechseln. Der Junge und das Mädchen verfügen über individuelle Fähigkeiten, von denen sie auch beide profitieren können, wenn sie Händchen halten.

Quelle: Juggler Games (via Steam)