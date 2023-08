»Ich dachte da gäb's Unterhosen« - Die Nacktheit in Baldur's Gate 3 erwischt Twitch eiskalt

Huch! Der Charaktereditor von Baldur's Gate 3 sorgt auf Twitch für Überraschungen.

Dass Baldur's Gate 3 im Umgang mit Nacktheit und Sex nicht unbedingt zurückhaltend ist, dürfte sich bei vielen Spielerinnen und Spielern inzwischen schon herumgesprochen haben. Zum Release des Rollenspiels gibt es aber auf Twitch trotzdem einige Überraschungsmomente im Charaktereditor.

Editor sorgt für Lacher und Schreckmomente

Baldur's Gate 3 machte nicht nur mit Bären-Sex von sich reden, sondern auch mit seinem besonders detaillierten Charaktereditor. Dieser erlaubt es euch nicht nur, Körperbau und Gesicht eurer Figur bis ins letzte Detail anzupassen, sondern bietet euch auch verschiedene Optionen für Penisse oder Vulven (die sich sogar je nach Spezies unterscheiden), ähnlich wie in Cyberpunk 2077.

Damit ihr eure jeweilige Auswahl überhaupt, äh, inspizieren könnt, muss natürlich die Hose runter, was per Mausklick aktivierbar ist. Dass ihre Helden aber plötzlich vollkommen nackt vor ihnen stehen, damit hatten aber einige Streamerinnen und Streamer wohl nicht gerechnet. Seit dem Release tummeln sich deshalb in den Twitch-Clips zum Rollenspiel so einige überraschte Gesichter.

In die Falle tappten unter anderem der Streamer und Profi-Spieler Shroud, oder auch Sodapoppin. Für einen besonderen Schreckmoment sorgt der Blick auf die nackte Spielfigur bei MissMikkaa. Sie hatte gerade das Gesicht des Charakters bearbeitet, weshalb die Kamera mit dem Klick auf die Option Kleidung Verstecken plötzlich herauszoomte.

Ziemlich überrascht zeigte sich auch Streamer Etalyx. Er hatte zwar die Bedeutung des Buttons rechtzeitig verstanden, doch hatte er erwartet, dass es da eigentlich Unterhosen geben sollte .

Warum gibt es die Option?

Zwar mag das Anpassen von Geschlechtsorganen für eine Menge Gelächter sorgen, doch zumindest gibt es laut Lead Character Artist Alena Dubrovina auch einen Grund für die Existenz dieser Option. Man habe während der Entwicklung gemerkt, dass auch dieser Teil des Körpers eine Möglichkeit für Spielerinnen und Spieler sei, ihre Identität zu repräsentieren .

Was haltet ihr davon, dass sich eure Figuren in Baldur's Gate 3 so umfassend anpassen lassen? Findet ihr die Option sinnvoll, oder hättet ihr sie überhaupt nicht gebraucht? Habt ihr zum Release überhaupt schon gespielt, oder überlegt ihr gerade vielleicht erst, welchen Charakter ihr erstellen wollt? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in den Kommentaren!