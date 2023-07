Eins der größten Battle Royales auf Steam wird in wenigen Tagen kostenlos und startet auf PS5

Bald dürft ihr auch auf der Playstation 5 in die Schlachten von Naraka: Bladepoint stürzen.

Tempeldächer, Schreine und Pagoden. Mit seinem exotischen, fernöstlichen Setting zog das Martial-Arts Battle Royale Naraka: Bladepoint bei seinem Release 2021 zahlreiche Spieler in seinen Bann.

Das Spiel vom chinesischen Entwickler 24 Entertainment tauscht die aus anderen Genrevertretern bekannten Schusswaffen gegen Katana, Speere und Bögen ein. Statt an den Platzhirschen PUBG und Warzone orientiert sich Naraka am Gameplay der Nahkampf-Schwergewichte For Honor und Sekiro.

Playstation, Crossplay und Free-to-Play

Bisher konnten Naraka-Fans das Spiel nur auf dem PC und auf Xbox-Konsolen genießen. Damit ist jetzt allerdings Schluss! Denn wie die Entwickler kürzlich in einem Livestream bekanntgaben, dürft ihr euch schon am 13. Juli auch auf der Playstation 5 auf die virtuellen Schlachtfelder der Morus Insel stürzen. Im Playstation Store ist das Spiel bereits gelistet.

Das ist aber noch gar nicht die größte Neuerung. Denn gleichzeitig mit dem Playstation Launch wird Naraka auf Free-to-Play umgestellt. Das Spiel, das bisher für knapp 20 Euro im Steam-Store angeboten wurde, wird künftig also komplett kostenlos spielbar sein. Microtransaktionen innerhalb des Spiels bleiben allerdings erhalten.

Zusätzlich zur Free-to-Play-Umstellung wird das Battle Royale für 60 Spieler zukünftig Crossplay zwischen den Konsolen und dem PC ermöglichen. Wenn ihr als PC-Spieler nur Konsolen-Besitzer im Freundeskreis habt, ist das nun kein Hindernis mehr.

2:50 Naraka Bladepoint: Gameplay aus dem 60-Spieler-Hack&Slash

Was, wenn ich Naraka bereits gekauft habe?

Alle Spieler, die Naraka bereits auf Steam gekauft haben, werden mit In-Game-Währung im Gegenwert ihrer jeweiligen Edition für die Umstellung entschädigt. Diejenigen, die das Spiel über den Xbox Game Pass spielen, erhalten automatisch die Deluxe Edition.

Alle Playstation-Spieler erhalten zur Begrüßung den Katana-Skin Ryuzan Frost Reflection und zwei Immortal Treasures, die Lootboxen von Naraka.

Was ist noch geplant?

Neben diesen unmittelbar bevorstehenden Änderungen haben die Entwickler im Stream noch einige neue Features vorgestellt, die für die kommenden Monate geplant sind. Darunter sind unter anderem: