Nach dem Netflix-Erfolg von One Piece wird noch ein legendärer Manga verfilmt - diesmal fürs Kino

Naruto kann bereits auf eine ganze Palette an Anime-Filmen und -Serien zurückblicken, jetzt soll die Realverfilmung für die große Kinoleinwand folgen. Bildquelle: TV Tokyo

Falls ihr nach der Netflix-Serie zu One Piece auf den Geschmack von Manga-Realverfilmungen gekommen seid, haben wir einen heißen Tipp für euch: Auch Naruto soll ein Live-Action-Abenteuer spendiert bekommen - genau genommen schon seit acht Jahren.

Was jetzt gerade beim Naruto-Kinofilm passiert

Bisher ist das Projekt allerdings nie so recht in die Gänge kommen, das soll sich aber jetzt ändern. Denn wie Variety berichtet, ist Tasha Huo jetzt für das Drehbuch des Naruto-Films verantwortlich. Huo wirkte bereits an Projekten wie The Witcher: Blood Origin mit, während ihre neuen Serien Red Sonja, Tomb Raider und Mighty Nein erst noch veröffentlicht werden.

Der Naruto-Kinofilm entsteht beim Studio Lionsgate und ursprünglich sollte Michael Gracey (Greatest Showman, Rocketman) die Regie übernehmen. Als Co-Produzent war bisher außerdem Avi Arad (Marvel, Spider-Man) involviert, der jetzt auch an einem Zelda-Realfilm beteiligt ist. Allerdings ist nicht bekannt, ob diese Pläne seit 2015 noch immer aktuell sind.

Was ihr sonst zu Naruto wissen solltet

Wer Naruto nicht aus dem RTL-2-Nachmittagsprogramm kennt: Neben One Piece und Bleach handelt es sich dabei um eines der großen drei Manga/Anime-Schwergewichte. Die Geschichte dreht sich um den titelgebenden Nachwuchs-Ninja, der als Säugling mit dem neunschwänzigen Fuchs verschmolzen wurde. Die Serie begleitet Naruto auf seinem Abenteuer, im Zuge dessen er zum Anführer seines Dorfes werden möchte.

Der Naruto-Manga ist mittlerweile längst beendet und umfasst insgesamt 700 Kapitel, die auf zwei TV-Serien aufgeteilt wurden: Naruto und Naruto Shippuden. Aktuell läuft mit Boruto: Naruto Next Generations sogar ein direktes Sequel. Außerdem gab es sogar eine ganze Palette an animierten Naruto-Filmen, die die TV-Serie ergänzen.

Wann der Naruto-Kinofilm erscheinen soll, ist aktuell nicht bekannt. Ebenso bleibt offen, wer letztendlich Regie führen wird und was für Darsteller vor der Kamera zu sehen sein werden. In der Zwischenzeit haben zumindest Anime-Fans Gewissheit: Staffel 2 der Netflix-Serie One Piece soll definitiv kommen. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass Naruto als Live-Action-Film ins Kino kommen soll? Wie müsste die Adaption eurer Meinung nach aussehen, damit sie auf der großen Leinwand funktioniert? Wollt ihr mehr Realverfilmungen im Stil von One Piece sehen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!