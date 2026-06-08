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Gerade erst wurde Stronghold 4 enthüllt und es bekommt direkt ernstzunehmende Konkurrenz vom Burgenbauspiel Bergfried

Stronghold 4 wurde überraschend angekündigt, aber es kommt nicht allein. Aus Deutschland erscheint ein neues Projekt, in dem ihr ebenfalls Burgen baut.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
08.06.2026 | 15:27 Uhr

In Bergfried könnt ihr eure eigene Burg bauen und das etwas organischer, als etwa in Stronghold. In Bergfried könnt ihr eure eigene Burg bauen und das etwas organischer, als etwa in Stronghold.

Ein neues Stronghold wurde angekündigt und soll die etwas gebeutelte Burgenbaureihe wieder zu alter Größe führen. Doch neben Stronghold 4 wurde am vergangenen Wochenende noch ein weiteres Mittelalter-Aufbauspiel mit waschechtem Burgenbau präsentiert – und es kommt aus Deutschland!

Die Rede ist von Bergfried. Das Spiel war bei der IGN Live zu sehen und schindete unter den Burgfreunden unserer Redaktion mächtig Eindruck. Das sieht nach einem ziemlich starken Konkurrenten für das neue Stronghold aus! Denn Bergfried kann ein paar Dinge, die Stronghold traditionell eher schwerfallen.

So baut ihr Bergfriede in Bergfried

Hinter Bergfried steckt der Berliner Entwickler Jonas Quidsinski. Während Stronghold beim Bauen auf ein Raster setzt, wodurch die Burgen gerne mal ein wenig statisch erscheinen, wird in Bergfried etwas offener gebaut. Ein Raster gibt es hier zwar, allerdings ist das ein 12-Richtungs-Raster. Damit ist es möglich, ziemlich organische Burgen zu bauen, ohne auf eine sachte Führung durch ein Raster zu verzichten.

In den ersten Gameplay-Videos könnt ihr schon sehen, was das bedeutet. Die Burgen in Bergfried haben einen viel glaubwürdigeren Look, als man es von Stronghold kennt. Das liegt daran, dass die Burgen hier auch organisch an die Umgebung angepasst werden können und manche Burgen - wie in der Realität - recht kompakt gebaut werden.

Gerade auf erhöhten Positionen entstehen so richtig coole Konstruktionen, die aber nicht nur schick aussehen. Es soll auch zum Spiel gehören, diese Burgen dann gegen Belagerungen zu verteidigen. Allerdings nur im Singleplayer bislang.

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Das gibt es noch

Damit ihr aber die Ressourcen für eure Burg im Lager habt, müsst ihr natürlich mehr bauen als ein paar Gemäuer. Wie bei Stronghold steckt hier deshalb auch ein klassisches Aufbauspiel mit Ressourcenmanagement drin. Ihr baut ein Dorf, dessen Bewohner die Burg mit Vorräten versorgen.

Gleichzeitig ist es natürlich die Aufgabe der Soldaten und Ritter, die Bewohner vor Angreifern zu beschützen. Ihr müsst wohl auch neue Gebiete erobern, um an weitere Ressourcen zu gelangen. Obendrein sollen dynamische Ereignisse wie Märkte, Turniere oder Königsbesuche den Burgalltag durchwirbeln.

Einen Releasetermin gibt es für Bergfried derzeit noch nicht. Bei Steam könnt ihr euch aber für einen Playtest anmelden, falls ihr vorzeitig reinspielen wollt.

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Genre: Strategie

Release: 2027 (PC)

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