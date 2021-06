Der 1. Juni war für viele Fans des Warhammer 40K-Universums eigentlich ein Grund zur Freude: Mit Necromunda: Hired Gun schien ein echtes Shooter-Highlight ins Haus zu stehen. Doch als die ersten Kritiken von Fachpresse und Spielern eintrudelten, erfolgte das böse Erwachen: Vor allem die Technik des Spiels strotzt zum jetzigen Zeitpunkt vor Unsauberkeiten.

Die Liste an Problemen ist lang und lässt die Frage aufkommen, ob der Release vielleicht etwas verfrüht erfolgte: Von einer fehlerhaften Tonabmischung über KI-Aussetzer bis hin zu nicht vorhanden Leveltriggern, die das Vorankommen erschweren, ist alles dabei.

Das ist äußerst schade, da das eigentliche Gameplay laut vieler Spielerstimmen durchaus Laune machen und vor 40K-Atmosphäre nur so strotzen soll. Die Reaktionen von Fans und Presse haben wir für euch in unserer Wertungsübersicht gesammelt:

Entwickler geloben Besserung mit zukünftigen Patches

Das verantwortliche Studio Rogue Factor hat sich in einem ausführlichen Steam-Update nun an die Community gewandt und zahlreiche Verbesserungen in Aussicht gestellt, von denen eine Vielzahl bereits im ersten großen Patch enthalten sein soll:

Jede Menge Absturzursachen sollen behoben werden

Verbesserte Tonabmischung in Dialogen

Fehlende Soundeffekte in den Levels werden hinzugefügt

Das Takedown-Tutorial soll problemlos abgeschlossen werden können

Kein Absturz des Spiels mehr während der Gamma-Einstellung

Das "Who needs weapons"-Achievement soll funktionieren

Verbesserte Animationen in manchen Zwischensequenzen

Kein inkorrektes Zielverhalten mehr

Natürlich sollen auch in der Zeit danach noch mehr Updates folgen, die sich weiteren Aspekten des Spiels widmen. Angestrebt werden unter anderem:

Verbesserte Zielhilfe für Gamepad-Nutzer

Manuelle Einstellung der Sensibilität und Totzone

Ruckler im Zusammenhang mit dem Spawnen von Feinden, dem Level-of-Detail-System, Loot-Management und asynchronem Laden sollen beseitigt werden

Weitere Verbesserungen bei der Tonabmischung in Dialogen

Optimierung der Gegner-KI

Das Spiel gibt's bereits mit Rabatt

Wer Necromunda trotz der Technikmacken eine Chance geben möchte und an die zukünftigen Verbesserungen glaubt, kann sich das Spiel schon wenige Tage nach Release mit einem guten Rabatt zulegen. Dank des derzeit laufenden Warhammer Skulls-Events gibt es derzeit bei Steam einen Preisnachlass in Höhe von 15 Prozent. Das Angebot läuft zeitgleich zum Event noch bis zum 10. Juni.

Unser eigener GameStar-Test zu Necromunda erscheint in einigen Tagen. Interessiert euch der Shooter trotz der vorhandenen Probleme? Oder gehört ihr zu den enttäuschten Fans, die nun einen weiten Bogen um das Spiel machen?