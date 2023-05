Warhammer Sale bei Steam: 5 Empfehlungen, die sich wirklich lohnen

Warhammer steht gerade hoch im Kurs! Erst kürzlich fand immerhin die diesjährige Warhammer Skull-Präsentation statt, in deren Verlauf jede Menge Ankündigungen rund um Spiele im Warhammer-Universum an uns herangetragen wurden.

Um den Spielerinnen und Spielern auch direkt einen zusätzlichen Anreiz zu geben, einige dieser Spiele in ihre Bibliothek zu befördern, wurde auf Steam auch prompt ein großer Sale losgetreten. Da es inzwischen um die 40.000 Warhammer-Spiele gibt, fällt die Orientierung natürlich schwer. Wir haben deshalb fünf Spiele für euch gepflückt, die sich gerade ganz besonders lohnen.

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

10:20 Warhammer 40k: Chaos Gate - Deamonhunters - Dieses Spiel ist der Hammer - Dieses Spiel ist der Hammer

Genre: Rundentaktik

Release: Mai 2022

Rabatt und Preis: 36 Euro (20 Prozent reduziert)

Fabiano Uslenghi: Das ausgerechnet ich mich zur Empfehlung eines Warhammer 40K-Ablegers hinreißen lassen, sagt schon eine ganze Menge über dieses Spiel aus. Denn eigentlich fühle ich mich ja nur in Warhammer Fantasy so richtig zu hause. Und da bleibt mir oft nicht viel übrig, als immer wieder aufs neue Total War: Warhammer zu empfehlen. Heute soll es anders kommen und ich wähle das 40K-Spiel, mit dem ich persönlich bislang den meisten Spaß hatte. Mehr noch, Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters konnte mich trotz aller Vorbehalte nachhaltig beeindrucken.

Schon seit XCOM freue ich mich immer wieder über Rundentaktik, in der es auch mal richtig wummst. Das haucht dem oft etwas biederen Genre einfach das notwendige Leben ein. Und im Falle von Chaos Gate wummst es gleich extra laut. Denn hier stürmen hochgezüchtete Super-Marines in die Schlacht gegen das Chaos und langen mit einer Power zu, wie man sie nur in Warhammer findet. Es ist eine wahre Freude dabei zuzusehen, wie die verschiedenen Marine-Klassen auf dem Schlachtfeld für Ordnung sorgen und dabei sowohl Nurgle-Dämonen als auch Steinsäulen oder ganze Wände zerlegen.

Wenn ihr mal wieder Stunde um Stunde im endlosen Motivationssog verbringen wollt, dann werden sich die aktuell 36 Euro unter Garantie für euch auszahlen. Ihr bekommt sogar eine fliegende Kriegskathedrale, in der ihr eure Ritter modifiziert. Und wer will das nicht?

Total War: Warhammer 3

17:29 Total War: Warhammer 3 - Fazit-Video zum Mega-Update Immortal Empires - Fazit-Video zum Mega-Update Immortal Empires

Genre: Strategie

Release: Februar 2022

Rabatt und Preis: 40 Euro (33 Prozent reduziert)

Heiko Klinge: Sehr kreativ, Herr Klinge, einfach mal beim Sale den offensichtlichsten Kandidaten empfehlen. Aber was soll ich denn machen, wenn ich nahezu jedes Wochenende in diesem Opus Magnum von Creatvie Assembly versinke?

Und tatsächlich ist jetzt aus meiner Sicht auch der ideale Zeitpunkt, um in Warhammer 3 einzusteigen. Seit Februar benötigt ihr nur noch den dritten Teil, um die gigantische Sandbox-Kampagne Immortal Empires zu starten, in der euch die gesamte Warhammer-Welt zu Füßen liegt.

Dank zahlreicher Updates spielt sich Warhammer 3 inzwischen ebenso rund wie größtenteils ausbalanciert. Und wer sich zusätzlich noch den Chaoszwerge-DLC kauft (allerdings nur um 10 Prozent reduziert), bekommt oben drauf noch eins der spannendsten Völker der Warhammer-Geschichte, mit denen sogar die zuvor eher nervige Chaosreiche-Kampagne zu einem echten Erlebnis wird.

Außerdem ist Warhammer 3 aus meiner Sicht das Total War, das dank seines rund fünfstündigen und wirklich großartig inszenierten Story-Tutorials den Spieleinstieg am besten hinbekommt, weshalb es sich selbst für diejenigen eignet, die vor der Komplexität der Total-War-Spiele bislang zurückgeschreckt sind.

Wenn ich mich für ein Warhammer-Spiel entscheiden müsste, wäre es deshalb Warhammer 3. Mit seiner gigantischen Spielwelt und den Dutzenden, großartig ausgearbeiteten Völkern liefert es für mich schlicht das beste Gesamtpaket, wenn man Warhammer-Fan ist.

Necromunda: Hired Gun

12:08 Necromunda: Hired Gun - Test-Video zum rasanten Ego-Shooter - Test-Video zum rasanten Ego-Shooter

Genre: Singleplayer-Shooter

Singleplayer-Shooter Release: Juni 2023

Juni 2023 Rabatt und Preis: 14 Euro (65 Prozent reduziert)

Dimitry Halley: Für Spiele wie Necromunda: Hired Gun wurde das Wort “Jank” erfunden. Also “Jank” im Sinne von: unzählige Ecken und Kanten in einem Shooter, der eigentlich echt coole Ideen hat, aber mit kleinerem Budget eben nur so viel davon umsetzen konnte. Beispielsweise rührt es mein Herz, wie die Devs allen Charakteren Masken und Co. spendieren, weil Gesichtsanimationen und Lippensynchro wahrscheinlich den Rahmen gesprengt hätten. Wenn ihr Necromunda spielt, müsst ihr euch auf solche Engpässe einstellen. Kein Weltklasse-Missionsdesign, keine oscarverdächtige Story, aber - und das ist wichtig - trotzdem kann der Shooter euch einige richtig spaßige Stunden bescheren.

Necromunda wirkt, als hätten Doom Eternal und Titanfall nach einem wilden Date ein Kind gezeugt, das den Großteil seiner Kindheit auf einem Hinterhof-Punkkonzert verbracht hat. In der Unterwelt von Warhammer 40,000 schießt ihr euch als Söldner oder Söldnerin durch rund ein Dutzend Kampagnenmissionen, absolviert Nebenmissionen, um eure Werte zu boosten und setzt auf Wallruns, Greifhaken und andere akrobatische Talente. Nach rund 10 Stunden ist der Spaß vorbei - und falls euch Ecken und Kanten nicht stören, lohnt sich der Trip für 14 Euro allemal. Zumal die Devs jetzt zwei Jahre Zeit hatten, Patches nachzureichen.

Warhammer: Vermintide 2

6:55 Warhammer: Vermintide 2 - Test-Video: Im Koop gegen das Chaos - Test-Video: Im Koop gegen das Chaos

Genre: Koop-Action RPG

Koop-Action RPG Release: 8. März 2018

8. März 2018 Rabatt und Preis: 6 Euro (80 Prozent reduziert)

Lucas Kaczynski: Left4Dead, aber mit Ratten statt Zombies. So oder so ähnlich hat Entwickler Fatshark die Idee hinter Vermintide wahrscheinlich bei Games Workshop verkauft. Klingt nach einer simplen Idee (war es auch), spielt sich aber genial. Als einer von fünf vorgefertigten Charakteren schnetzelt ihr euch mit bis zu drei anderen Spielern in bester First-Person-Manier reichlich blutig durch Horden an Ratten. Der Nachfolger Vermintide 2 macht das, was Vermintide schon so gut gemacht hat und packt noch eine Schippe oben drauf. Statt nur gegen Ratten zu kämpfen, kämpft ihr jetzt auch gegen Chaos Anhänger und Beastmen. Statt einer Klasse pro Charakter hat jeder Charakter jetzt drei Klassen. Statt einer Kampagne gibt es jetzt drei. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte.

Gerade weil Vermintide 2 schon fünf Jahre auf dem Markt ist, könnt ihr von den zahlreichen Updates und Patches profitieren, die neue Features zum Spiel hinzugefügt haben. Darunter sind kostenpflichtige DLCs, wie jeweils eine neue Klasse für jeden Charakter oder neue Karten. Entwickler Fatshark hat jedoch auch kostenlose DLCs, wie die Chaos Wastes, hinzugefügt. Wenn ihr auf der Suche nach einem kurzweiligen Action-RPG seid und noch mindestens einen Freund mit begeistern könnt, dann schaut euch Vermintide 2 für 6 Euro unbedingt an.

Warhammer 40,000: Dawn of War Master Collection

PLUS 11:19 Relics Weg zu Age of Empires 4, Teil 3: Die Wandlung von Dawn of War

Genre: Echtzeitstrategie

Echtzeitstrategie Release: Mai 2014 - Einzelspiele teils aus 2007

Mai 2014 - Einzelspiele teils aus 2007 Rabatt und Preis: 10 Euro (75 Prozent reduziert)

Gerald Weßel: Ja, es sieht nicht mehr frisch aus - geschenkt. Aber ansonsten bekommt ihr mit der Komplettpackung des originalen Dawn of War für nen 10er eine echte Schatzkiste aus der Kronzeit der Echtzeitstrategie in die Bibliothek geschoben. Das Gameplay ist klassisch, die Sprüche der Einheiten für Fans des Franchise ikonisch und die Story ist halt 40k. Wobei letzteres positiv gemeint ist: Ihr bekommt Pixel-Krieg ohne Wenn, Aber oder Rücksicht auf diese arroganten Eldar ... oder auf die Orks.

Alleine die Kampagnen vom ersten Addon Winter Assault oder die des Hauptspieles lohnen sich auch heute noch - selbst für Warhammer-Muffel. Mich kann etwa bis auf Space Marine nur noch Dawn of War begeistern und das soll schon was heißen, da ich ansonsten um Warhammer einen großen Bogen schlage - obschon das neue Boltgun auch mich reizt.

Und wer bereit ist, sich mit Mods auseinanderzusetzen, der bekommt mit Soulstorm die Erweiterung schlechthin. Denn an manchen Fanprojekten wird bis heute gebastelt. Und wir reden hier nicht von simplen Tweaks. Manch eine Mod reicht an ein komplett neues Spiel heran. Aber auch hier gilt: Erwartet technisch keine Wunder. Dawn of War 1 ist über alle Versionen hinweg alt und das sieht jeder, auch ohne zweimal hinzuschauen. Allerdings lohnt es sich, die angestaubte Optik in Kauf zunehmen und dem Spiel eine Chance zu geben.

Welche Spiele rund um Warhammer würdet ihr aktuell auf Steam empfehlen? Schreibt uns eure eigenen Empfehlungen in die Kommentare!