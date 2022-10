Need for Speed Unbound: Wie findet ihr die neue Optik?

Nach einem Leak und einem etwas zu früh veröffentlichten Reveal-Trailer wissen wir endlich: Das nächste Need for Speed steht in den Startlöchern und erscheint schon am 2. Dezember 2022. Unbound sorgt aber bereits jetzt für Diskussionen in der Community - Auslöser ist der ausgefallene Grafikstil des Rennspiels.

Wir wollen deshalb von euch wissen, wie euch die Optik von dem bisher Gezeigten gefällt. Hier könnt ihr euch nochmal einen Eindruck vom Trailer machen:

Was haltet ihr von der neuen Optik?

Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch der neue Look von Need for Speed Unbound? Freut ihr euch über den hippen Comic-Look oder erinnert er euch zu sehr an die Kunstwerke, die ihr damals in euer Matheheft gekritzelt habt? Ist das womöglich sogar ein totaler Deal-Breaker für euch und Grund genug, euch das Spiel nicht zu kaufen? Stimmt jetzt in unserer Umfrage ab! Natürlich freuen wir uns wie immer auch über eure auführlichen Eindrücke in den Kommentaren!

Mehr zum Thema

Alles, was wir bisher zum nächsten Need for Speed-Teil wissen, haben wir euch in folgendem Übersichts-Artikel zusammengefasst:

59 7 Mehr zum Thema Need for Speed Unbound offiziell angekündigt, hier der Trailer & alle Infos

Was haltet ihr von den ersten Bildern und dem Trailer zu Need for Speed: Unbound? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuesten Teil der Rennspiel-Reihe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!