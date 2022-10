Need for Speed Unbound offiziell angekündigt, hier der Trailer & alle Infos

Eigentlich hätte das neueste Need for Speed erst heute Nachmittag enthüllt werden sollen. Erste Screenshots zu Unbound sind aber schon vorher geleakt - und zeigen für den ein oder anderen Fan der Spielereihe eine sehr ungewohnte Optik.

EA entschied sich offenbar daraufhin, den offiziellen Trailer von Need for Speed Unbound vorzeitig zu veröffentlichen. Ihr findet ihn weiter unten. Zudem gibt es inzwischen massig Infos zum neuen Teil der beliebten Rennspielserie.

Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte, was schon jetzt zum nächsten NFS bekannt ist.

Offizieller Trailer vorab veröffentlicht

Angesichts der Leaks entschied sich EA anscheiend, den Trailer zum Spiel früher zu veröffentlichen. Der bestätigt nicht nur den Namen Need for Speed Unbound, sondern auch den ungewöhnlichen Stil mit Comic-Charakteren und Cel-Shading-Optik:

Das neue NfS - was ist schon jetzt bekannt?

Wann erscheint Need for Speed Unbound? Der Trailer verrät das geplante Release-Datum. NFS Unbound erscheint am 2. Dezember 2022, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Wer EA Play abonniert hat, kann ab 29. November losspielen.

Für welche Plattformen kommt das Spiel? NFS Unbound erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Last-Gen-Konsolen kommen nicht zum Zug.

Wie spielt sich Need for Speed Unbound? Echtes Gameplay ist im Trailer nur kurz zu sehen, aber die offizielle Website verrät bereits mehr zum neuen Need for Speed.

Die Open-World-Map von Lakeshore City lässt sich bereits als interaktive Karte betrachten. Sie besteht aus einer Stadt und viel umliegendem Land mit sich schlängelnden Straßen.

lässt sich bereits als interaktive Karte betrachten. Sie besteht aus einer Stadt und viel umliegendem Land mit sich schlängelnden Straßen. Das Thema lautet Street Racing, was auch viele Tuning-Optionen beinhaltet. Ihr sollt euch außerdem mit der Polizei balgen. Damit erinnert Unbound nicht nur vom Wortklang her an Need for Speed Underground. Die Verfolgungsjagden sollen taktische Entscheidungen erfordern.

Need for Speed Unbound: Bilder vom neuen NFS-Rennspiel ansehen

Spieler folgen einer Story, bauen ihre Untergrund-Rennfahrer-Karriere auf, verdienen Geld für erfolgreiche Rennen, investieren in neue Autos und Tuning und müssen sich für ein großes Renn-Event qualifizieren.

auf, verdienen Geld für erfolgreiche Rennen, investieren in neue Autos und Tuning und müssen sich für ein großes Renn-Event qualifizieren. Eine Liste mit zahlreichen Autos wurde ebenfalls veröffentlicht, darunter Karossen von Aston Martin über BMW bis hin zu Lamborghini.

wurde ebenfalls veröffentlicht, darunter Karossen von Aston Martin über BMW bis hin zu Lamborghini. Der Grafik-Stil soll sich anpassen lassen. So sollen Spieler selbst Möglichkeiten bekommen, den an Graffiti erinnernden Style zu personalisieren. Der bekannte Rap-Musiker ASAP Rocky liefert Musik, kommt im Spiel vor und lässt sich als Gegner besiegen, um seinen getunten Mercedes (s. Titelbild) zu gewinnen.

Gibt es Multiplayer? Es gibt derzeit keine konkreten Infos, wie sich der Multiplayer von Need for Speed Unbound ausformt. Da EA aber bereits Spielwährung mit dem Vermerk nur für den Multiplayer als Teil von Vorbestellungen anbietet, ist zumindest irgendeine Form von Mehrspieler-Gameplay gesichert.

Damit bestätigen sich die meisten Infos, die zuvor von Leakern öffentlich gemacht wurden.

84 14 Need For Speed: Hot Pursuit Remastered im Test An Dreistigkeit und Fahrspaß kaum zu überbieten

Zuletzt erschien mit dem Remaster von Hot Pursuit eine Neuauflage des vielleicht beliebtesten Serienteils. In unserem Test oben erfahrt ihr mehr.

Was haltet ihr von Need for Speed: Unbound? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuesten Teil der Rennspielreihe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!