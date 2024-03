Netflix im April 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im April 2024 wird einer der enttäuschendsten Filme von 2023 fortgesetzt. Bildquelle: Netflix.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in unserem Artikel. Die Übersicht für März 2024 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Highlight im April 2024 - Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin

Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin setzt die Geschichte von Teil 1: Kind des Feuers nahtlos fort. Als machthungrige Imperialisten in eine Kolonie auf dem friedlichen Mond Veldt einmarschierten, stellte sich die unerschrockene Rebellin Kora (Sofia Boutella), zusammen mit einer Handvoll mutiger Krieger, den Angreifern entgegen.

Nachdem Admiral Noble (Ed Skrein) am Ende von Teil 1 vermeintlich das Handwerk gelegt wurde, bekommen die Rebellen es nun erneut mit dem Bösewicht und seiner bedrohlichen Armee zu tun.

Um eine Chance gegen den Feind zu erhalten, bilden Kora und ihre Gefährten die Bewohner von Veldt zu Kämpfern aus. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem eigensinnigen Roboter Jimmy (Anthony Hopkins).

2:42 Rebel Moon: Der neue Trailer zu Part Two zündet ein wahres Action-Feuerwerk

Nachdem der ursprünglich vielversprechende erste Teil von der internationalen Presse zerrissen wurde und auch bei uns viel Kritik einstecken musste, sind wir gespannt, ob Teil 2 besser abschneiden wird. Ergänzend zum neuen Film sollen Director’s Cuts für beide Teil erscheinen, die einige Hauptkritikpunkte ausbügeln sollen. Alle Informationen dazu findet ihr im dazugehörigen Artikel.

Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin erscheint am 19. April 2024 auf Netflix.

Neue Filme bei Netflix im April 2024

1. April

Thomas und seine Freunde: Das Geheimnis von Lookout Mountain

Der englische Patient

2. April

Demetri Martin: Demetri Deconstructed

3. April

Rodeio Rock - Unverhofft kommt oft

Peppermint: Angel of Vengeance

4. April

Der Tränenmacher

Beverly Hills Cop 1

Beverly Hills Cop 2

Beverly Hills Cop 3

5. April

Scoop - Ein royales Interview

Das antisoziale Netzwerk: Memes, Verschwörungstheorien und Gewalt

9. April

Neal Brennan: Crazy Good

10. April

Rocketman

1:05 Rocketman - Trailer zum Musikfilm mit Kingsmans-Star Taron Egerton als Elton John

12. April

A Journey

Das Leuchten der Rentiere

Wand an Wand

Amar Singh Chamkila

Woody Woodpecker geht ins Camp

Top Five

15. April

Bibi Blocksberg

Dreamgirls

16. April

Jimmy Carr: Natural Born Killer

19. April

Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin

Jagdsaison

Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom

22. April

Fern Brady: Autistic Bikini Queen

25. April

City Hunter

The 355

26. April

Hack Your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung

29. April

Hochzeitsreise

30. April

Sophia, der Tod und Ich

Generation Beziehungsunfähig

Neue Serien bei Netflix im April 2024

1. April

Die magische Prank-Show mit Justin Willman - Staffel 1

Sherlock - Staffel 1 bis 4

Vorstadtweiber - Staffel 1 bis 6

3. April

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer - Staffel 1

Files of the Unexplained - Staffel 1

4. April

Crooks - Staffel 1

Als ich als Vampir aufwachte - Staffel 2

Ripley - Staffel 1

1:30 Crooks: Netflix enthüllt einen neuen Trailer zur Krimi-Serie aus Deutschland

5. April

Parasyte: The Grey - Staffel 1

8. April

Spirit Rangers - Staffel 3

10. April

Anthracite - Staffel 1

Die Entführung des Fluges 601 - Staffel 1

Unlocked: A Jail Experiment - Staffel 1

Jennifers Tat - Staffel 1

11. April

Heartbreak High - Staffel 2

Mittsommernacht - Staffel 1

12. April

Der Vogel und die Löwin - Staffel 3

13. April

Good Times - Staffel 1

15. April

The Real Housewives of Beverly Hills - Staffel 9

17. April

The Grimm Variation - Staffel 1

The Circle: USA - Staffel 6

Böses Spiel - Staffel 1

Unsere lebende Welt - Staffel 1

18. April

Bros - Staffel 1

The Upshaws - Teil 5

21. April

Shaman King Flowers - Staffel 1

22. April

CoComelon: Unser Vierte - Staffel 2

23. April

Briganti: Das Gold des Südens - Staffel 1

Fight for Paradise: Wem kannst Du trauen? - Staffel 1

25. April

Dead Boy Detectives - Staffel 1

26. April

Der Fall Asunta - Staffel 1

30. April

Fiasco - Staffel 1

Im April ohne Datum

Rentierbaby - Staffel 1

