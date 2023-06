Netflix holt sich für neues Blockbuster-Spiel reihenweise Top-Entwickler ins Haus

Raf Grassetti, Art Director bei God of War, wechselt zu Netflix.

Der amerikanische Streaming-Anbieter Netflix will auch auf dem Videospielmarkt hoch hinaus. Ende März berichteten wir, dass schon in diesem Jahr 40 neue Spiele im Auftrag der kalifornischen Firma erscheinen sollen. Insgesamt seien 80 Titel in Arbeit, darunter auch ein waschechter Blockbuster.

Erste Hinweise darauf gab es bereits im April, als Halo-Erfinder Joseph Staten zu Netflix wechselte. Nun hat sich Netflix schon die nächste Entwicklerlegende geschnappt.

Wie Rafael Grassetti, der ehemalige Art Director des God of War-Franchise bei Playstation Santa Monica, auf Twitter mitteilte, sei er ab sofort Teil des Teams. Dort soll er laut eigener Aussage nun gemeinsam mit Joseph Staten an einer völlig neuen Spielemarke arbeiten.

Wer sind die Verantwortlichen?

Das neue Spiel soll bei den Southern California Game Studios entstehen. Das geht aus dem Linkedin-Profil von Chacko Sonny hervor. Dieser war zuletzt beim Publisher Blizzard als Produzent für das Overwatch-Franchise verantwortlich und verließ die skandalumwitterte Firma im Herbst 2021. Sonny wird das neue Studio als Chef leiten, während Raf Grassetti als Art Director und Joseph Staten als Creative Director fungieren.

Der vierte Verantwortliche im Bunde ist der nicht minder bekannte Entwickler Jerry Edsall, der bei Microsoft bereits an Gears of War 4 und Gears 5 beteiligt war. Er soll beim neuen Netflix-Spiel als technischer Direktor für die Qualitätssicherung verantwortlich sein. Damit hat Netflix also einige bedeutende Branchengrößen an einem Tisch versammelt, zumindest an kreativer Energie dürfte es beim neuen Projekt nicht mangeln.

Was genau sich hinter dem kommenden Großprojekt von Netflix verbirgt, ist allerdings noch nicht bekannt. Laut einem Tweet von Joseph Staten soll das Spiel auf mehreren Plattformen erscheinen und »ikonische Charaktere, tiefgreifende Mysterien und endlose Abenteuer« bieten. Auch ein Releasedatum gibt es noch nicht. Momentan gehen wir davon aus, dass sich das Projekt in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Sobald wir mehr erfahren, lest ihr es natürlich direkt bei uns!

Was haltet ihr von Netflix’ Ambitionen auf dem Videospielmarkt? Glaubt ihr, Netflix kann auch gute Spiele produzieren? Diskutiert gerne in den Kommentaren.