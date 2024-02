Einen der besten Netflix-Filme von 2023 könnt ihr ab sofort kostenlos bei YouTube gucken

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ihr habt aktuell kein Netflix-Abo? Bei den steigenden Abo-Preisen und zu oft eingestellten TV-Serien kann man das wohl niemandem verübeln. Falls ihr trotzdem einen der besten Netflix-Filme von 2023 sehen wollt, haben wir jetzt gute Nachrichten für euch.

Nimona steht ab sofort kostenlos bei YouTube zur Verfügung - sogar auf dem offiziellen Netflix-Account. Ihr braucht also kein kostenpflichtiges Abo, um ein absolutes Filmhighlight des letzten Jahres nachholen zu können. Den kompletten Film findet ihr ganz oben in diesem Artikel oder unter diesem Link.

Nimona ist ein echtes Animations-Highlight

Falls ihr euch fragt, um was es in Nimona überhaupt geht: Der Film dreht sich um eine von der Gesellschaft ausgestoßene Gestaltwandlerin (Chloe Grace Moretz), die dem Ritter Ballister Boldheart (Riz Ahmed) von einem Verbrechen freizusprechen versucht, das er nicht begangen hat.

Dabei kommt Nimona mit verdammt viel Humor, Charme und einem wirklich sehenswerten Animationsstil daher. Einen konkreten Eindruck verschafft euch der offizielle Trailer zum Netflix-Film:

1:08 Nimona: Der erste Trailer zum Netflix-Märchen verspricht einen spektakulären Animationsstil

Starke Kritiken und für einen Oscar nominiert

Was Kritiker von Nimona halten? Der Animationsfilm kann auf Rotten Tomatoes einen stolzen Durchschnittswert von 93 Prozent für sich sprechen lassen, sogar Zuschauer zücken 91 Punkte. Bei Metacritic sieht es mit durchschnittlich 73 bis 75 Prozent ebenfalls ziemlich gut aus. Bei IMDb kommt Nimona auf stattliche 7.5 von zehn Punkten.

Übrigens: Nimona sollte ursprünglich sogar ein Disney-Film werden. Doch der Mäusekonzern schloss 2021 die dafür verantwortlichen Blue Sky Studios (Ice Age, Rio, Robots) und daraufhin schnappte sich Netflix das Projekt.

Nimona hat 2024 die Chance auf einen Oscar: Dass Netflix Nimona kostenlos auf YouTube zur Verfügung stellt, kommt wahrscheinlich nicht ohne Hintergedanken. Erst kürzlich wurde das Animations-Abenteuer in der Kategorie Bester Animationsfilm für die Oscars 2024 nominiert - einen kompletten Überblick findet ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Der Streamingdienst möchte wahrscheinlich nochmal mehr Aufmerksamkeit auf Nimona lenken und den Film so erneut ins Gespräch bringen, um so die Chancen auf den Preis zu erhöhen. Letztendlich sollen wir davon nur profitieren. Denn selbst wer kein Netflix-Abo besitzt, kann jetzt einen der besten Filme 2023 nachholen, ohne dafür Geld in die Hand zu nehmen.

Habt ihr Nimona bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Animationsfilm gefallen? Welcher Animationsfilm hat eurer Meinung nach 2024 einen Oscar verdient: Es befinden sich Der Junge und der Reiher, Elemental, Nimona, Robot Dreams und Spider-Man: Across the Spider-Verse im Rennen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen!