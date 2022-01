Neu auf Steam: Ein Action-Meisterwerk und ein spannendes Rollenspiel

Eine neue Spielewoche bricht an und hat wieder mal einige spannende PC-Releases im Gepäck! Wir haben euch die spannendsten Neuerscheinungen auf Steam und Co. herausgesucht, auf die ihr euch vom 10. bis 14. januar 2022 freuen könnt. Highlight ist diese Woche das Action-Meisterwerk God of War und das neue Rollenspiel aus dem Monster Hunter-Universum. Viel Spaß beim Stöbern!

God of War

Genre: Action | Entwickler: SCE Santa Monica Studio, Jetpack Interactive | Release: 14. Januar 2022 (PC) | Gibt's auf: Steam, Epic, Humble

God of War ist nicht nur ein absolutes Action-Meisterwerk, es trägt den offiziellen Titel »Spiel des Jahres 2018« - und wandert nun endlich auch von der PlayStation auf den PC. Wer auf gewaltige Spielestorys, griechische und nordische Mythologie und epische Action-Kämpfe steht, der kommt an dem Giganten God of War nicht vorbei.

Wir haben uns mal die technischen Unterschiede zwischen Konsole und PC angesehen und haben einige überraschende Erkenntnisse gewonnen:

66 3 God of War Grafikvergleich zwischen PC und PS5 überrascht

Monster Hunter Rise

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Capcom | Release: 12. Januar 2022 | Gibt's auf: Steam, Humble

Mit Monster Hunter World hat das Universum einen echten Rollenspiel-Hit rausgehauen. Nun kommt mit Monster Hunter Rise ein neuer Teil für alle Monsterjäger auf den PC. Kollegin und Monster-Hunter-Expertin Elena hat es bereits auf der Switch spielen können und erklärt in ihrer Preview, warum es der nächste logische Schritt für die Reihe ist. Außerdem verrät sie in ihrer Kolumne, wie gut das Rollenspiel tatsächlich gelungen ist:

26 9 Monster Hunter Rise Harte Arbeit, aber es lohnt sich verdammt noch mal

Die wichtigsten PC-Releases vom 10. bis 14. Januar

Ab Mittwoch, 12. Januar

Ab Donnerstag, 13. Januar

Rescue Party: Live: Koop-Spiel im Stile von klassischem Overcooked-Chaos, bei dem ihr Rettungskräfte beim Einsatz spielt

The Anacrusis: Koop-Shooter, bei dem ihr an Bord eines Raumschiffs gegen Alienhorden antretet

Ab Freitag, 14. Januar

God of War

Supraland Six Inches Under: Die beliebte Supraland-Reihe geht in eine neue Runde, als Metroidvania-Portal-Zelda-Mix

New Home: Medieval Village: Beschauliches Aufbauspiel im Mittelalter, bei denen ihr euer eigenes Dorf errichtet und beschützt. Noch mehr spannende Aufbaugeheimtipps findet ihr in unserem Empfehlungsartikel:

37 27 Steam Neue Aufbauspiele, die kaum jemand kennt

Der Januar in der Monatsvorschau

Was der gesamte Januar an neuen PC- und Konsolenspielen zu bieten hat, erfahrt ihr in unserer Release-Vorschau:

Falls euch alle Neuveröffentlichungen auf dem PC interessieren, könnt ihr auch einen Blick auf unsere große Release-Übersicht 2022 werfen.

Ist diese Woche etwas für euch dabei? Auf welche Releases freut ihr euch noch 2021? Verratet es uns in den Kommentaren!