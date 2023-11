Neu auf Steam: Diese Woche erscheinen viele dicke Spiele - und der größte Shooter des Jahres

Auch diese Woche gibt's wieder diverse spannende Spiele.

Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, in den Kaufhäusern gibt's bereits Lebkuchen und natürlich kurbeln auch Entwickler und Publisher ihre Releases an. Anfang November erscheinen ziemlich viele Spiele - darunter einige richtig große Hochkaräter wie Monkey Splash!!, ein Spiel über Wasser spritzende Affen und die zwei Ausrufezeichen gehören natürlich zum offiziellen Titel.

Gut, genug rumgeblödelt, jetzt reden wir mal ernsthaft über alle wichtigen Neuerscheinungen auf Steam und beginnen wie üblich mit unserem Highlight der Woche.

Highlight der Woche: CoD Modern Warfare 3

Genre: Ego-Shooter | Release: 10. November 2023 | Entwickler: Sledgehammer Games | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X|S

2:13 CoD Modern Warfare 3: Erster Blick in den Multiplayer zeigt die Rückkehr von Legenden

Schon vor Release sorgt die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3 unter den Fans für mehr Wut als ein Nachzahlungsbrief vom Finanzamt: Nur vier Stunden Spielzeit, lieblose Missionen, eine selbst für CoD-Verhältnisse hanebüchene Geschichte - auf Reddit kocht die Bude.

Aber: Singleplayer ist ja nicht alles. Ab dem 10. November 2023 öffnet auch der Multiplayer seine Pforten - und der verspricht zumindest auf Basis der Beta-Eindrücke eine ziemlich launige Mehrspieler-Erfahrung mit tollem Gunplay, zeitlos guten Maps und ordentlich Krachbumm. Außerdem gibt's wieder einen Zombiemodus. Lediglich auf den Start der neuen Warzone-Map müsst ihr euch noch etwas gedulden, sehr wahrscheinlich beginnt Season 1 Anfang Dezember.

Weitere spannende Releases

Aber Call of Duty ist natürlich nicht das einzige wichtige Spiel, das diese Woche erscheint. Hier alle spannenden Releases im handlichen Schnelldurchlauf:

Montag, 6. November 2023

Dienstag, 7. November 2023

Mit der Stronghold: Definitive Edition kehrt der Burgenbau-Klassiker als Remaster zurück. Kollege Maurice konnte schon ausführlich reinspielen:

11:52 Stronghold kriegt ein Remake und Maurice hat es gespielt!

Robocraft 2 haben ziemlich viele Leute auf ihrer Wishlist. Die Fortsetzung des Auto-Zerstörungs-Multiplayer-Wasauchimmers erscheint am 7. November kostenlos spielbar.

Salt and Sacrifice: Ihr mögt Dark Souls, Blasphemous und vor allem Salt and Sanctuary? Dann könnte Salt and Sacrifice definitiv einen Blick wert sein. Salz ist außerdem wichtig für den Körper.

Mittwoch, 8. November 2023

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gewinnt nicht nur einen Preis für seinen handlich kurzen Namen, sondern bringt auch Yakuza-Hauptfigur Kazuma Kiryu für ein actiongeladenes Spin-Off zurück.

Das Rollenspiel-Epos Tales of Arise bekommt mit Beyond the Dawn eine dicke Erweiterung.

Risk of Rain Returns: Uns alle freut nach dem trockenen Sommer ein bisschen Regen, und auch der Roguelike-Hit Risk of Rain kommt zurück!

Donnerstag, 9. November 2023

Dungeons 4: Der geistige Erbe von Dungeon Keeper geht in die mittlerweile vierte Runde. Errichtet euren Traumkerker und zeigt den elenden Gutlingen, warum das Böse letztlich doch triumphiert.

Freitag, 10. November 2023

Call of Duty Modern Warfare 3: Nur ein Jahr nach MW2 steht schon das nächste Modern Warfare an.

Strike Force Heroes: Remake des kultigen Flash Games, lässt euch im Multiplayer rumballern und dürfte Metal-Slug-Fans weiche Knie bescheren.

Noch mehr Releases im November

26:44 Neue Spiele im November - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Und falls euch diese Woche noch nicht genug erscheint, dann schaut gerne unser Video zu sämtlichen spannenden Releases im November 2023. Ist für euch diesmal was dabei? Interessiert euch Call of Duty? Habt ihr gar für 110 Euro vorbestellt und ärgert euch jetzt, dass die Kampagne schneller rum ist als so manches TikTok-Video? Schreibt uns eure Favoriten gerne in die Kommentare. Wir lesen sie auch. Versprochen.