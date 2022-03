Eine neue Spielewoche bricht an und hat wieder mal einige spannende PC-Releases im Gepäck! Wir haben euch die spannendsten Neuerscheinungen auf Steam und Co. herausgesucht, auf die ihr euch vom 21. bis 25. März 2022 freuen könnt.

Vor allem Freunde von Shootern und Action kommen diese Woche mit zwei Highlights auf ihre Kosten. Aber auch ein Aufbau-Highlight und einige Geheimtipps sind dabei. Viel Spaß beim Stöbern!

Tiny Tina's Wonderlands

Genre: Shooter | Entwickler: Gearbox Software LLC | Release: 25. März 2022 | Gibt's hier: Epic (zeitexklusiv), Steam (später)

Tiny Tina's Wonderlands schnappt sich die beliebteste Erweiterung für Borderlands 2 und macht daraus kurzerhand ein eigenständiges Spin-Off. Wie schon in Tiny Tina's Angriff auf die Drachenfestung wird hier das bewährte Shooter-Konzept mit einem Hauch Pen & Paper und abgedrehter Fantasy gemischt - mit Tiny Tina als Dungeon Master!

Wir haben das ganze schon mal angespielt und verraten euch in unserer Preview, was das Action-Spektakel zu bieten hat:

Ghostwire Tokyo

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Tango Gameworks | Release: 25. März 2022 | Gibt's auf: Steam, Epic, Humble

Mit Ghostwire Tokyo erwartet euch eine spannende Open World im verlassenen Tokyo - naja, nur so halb verlassen. Denn statt von Menschen ist die Stadt plötzlich von furchtbaren Kreaturen und Geistern besiedelt, die ihr mithilfe eurer japanischen Kuji-Kiri-Kampfkunst über den Jordan schickt. Das Spiel des Resident-Evil-Erfinders und Evil-Within-Machers glänzt vor allem durch sein unglaublich atmosphärisches Tokio, das ihr mithilfe eures Greifhakens actionreich erkundet.

Weitere spannende PC-Releases vom 21. bis 25. März

Ab Montag, 21. März

Itorah: Action-Plattformer im liebevollen Zeichentrick-Look mit 2.5D-Leveln und herausfordernden Bosskämpfen (Steam)

Ab Dienstag, 22. März

Project Xandata: Kompetetiver Arena-Shooter mit einem Sci-Fi-Fantasy-Mix, der im Early Access erscheint (Steam)

Ab Mittwoch, 23. März

Animal Shelter: Tierheim-Simulation, in der ihr alles vom Bau des Gebäudes über die Wirtschaft bis hin zur Pflege der Vierbeiner übernehmt (Steam)

Ab Donnerstag, 24. März

The Planet Crafter: Survival-Spiel im Weltraum mit Terraforming, Crafting und Basenbau, das im Early Access erscheint (Steam)

Highrise City: Heiß erwartete Städtebausimulation, die sich einiges bei Anno abschaut und ebenfalls den Early Access startet (Steam)

Der März in der Monatsvorschau

Was der gesamte März an neuen PC- und Konsolenspielen zu bieten hat, erfahrt ihr in unserer Release-Vorschau:

Falls euch alle Neuveröffentlichungen auf dem PC interessieren, könnt ihr auch einen Blick auf unsere große Release-Übersicht 2022 werfen.

Ist diese Woche etwas für euch dabei? Auf welche Releases freut ihr euch noch 2022? Verratet es uns in den Kommentaren!