Neu auf Steam: Diese Woche wird ein Fest für Strategen, Aufbauprofis … und Ziegen!

»Määääh!« (Diese Woche geht der Goat Simulator in die nächste Runde.)

Die kalte Jahreszeit rückt mit riesigen Schritten näher und während viele von euch derzeit noch bis zum Hals in Diablo 4: Vessel of Hatred oder Dragon Age: The Veilguard stecken, stehen die nächsten großen Namen schon vor der Tür.

Wie bitte? Stalker 2? Indiana Jones? Nein, wir sprechen von wilden Ziegen, städtebauenden Ameisen und im Müll grabenden Goblins. Woran habt ihr denn gedacht?

Highlight der Woche: Goat Simulator Remastered

2:15 Goat Simulator Remaster: Erster Trailer nimmt die ganze Gaming-Branche auf die Schippe

Entwickler: Coffee Stain Studios

Coffee Stain Studios Release: 7. November 2024

7. November 2024 Erhältlich bei: Steam und im Epic Store

Die Ziege ist los, rette sich, wer kann! Worum es in diesem Simulator geht, dürfte inzwischen allen bekannt sein. Als abgedrehte Ziege Pilgor rennt ihr durch weitläufige Areale und stiftet unfassbar viel Chaos.

In diesem Remaster des ersten Teils könnt ihr euch auf so einiges gefasst machen. Die Grafik wurde überarbeitet und sieht nun so gut aus, dass Ziegen wohl den Bildschirm abschlecken würden. Alle erschienenen DLCs wie Goat Z und Goat MMO sind bereits inkludiert.

Außerdem gibt es laut den Entwicklern mehr Bugs, als möglich scheint . Klingt nach Spaß, oder? Wenn euch das noch nicht überzeugt, dann bestimmt die offizielle Spielbeschreibung:

Du kannst eine Ziege sein … noch mal.

Nein, wirklich, das ist nach wie vor das wichtigste Kaufargument.

Weitere Neuerscheinungen auf Steam

4. November

Crusader Kings 3: Wandering Nobles: Das neue Zusatzpaket für das Mittelalter-Rollenspiel bietet einen neuen Lebensstil namens Wanderleben samt neuer Ereignisse und Aktivitäten.

5. November

Lost Eidolons: Veil of the Witch: Ein Rogue-lite Rollenspiel, in dem ihr auf einer Insel strandet und euch Verbündete suchen müsst, um zu überleben.

Metal Slug Tactics: Ein Taktik-Rollenspiel gewürzt mit Rogue-lite-Elementen. Klingt nach Spaß für euch? Dann könnt ihr euch schon mal auf knifflige Kämpfe freuen.

IfSunSets: In diesem Survival-Rollenspiel erwartet euch … nun, eigentlich das, was euch auch in vielen anderen Titeln dieser Art erwartet. Einsame Insel, Überlebender, Ressourcen sammeln, kämpfen, ihr kennt das ja. Tipp : Spielt vor dem Kauf die kostenlose Demo!

: Spielt vor dem Kauf die kostenlose Demo! Last Vanguard: Ein Metroidvania mit ungewöhnlichem Setting. Statt als Fantasy-Krieger oder Sci-Fi-Pionier kämpft ihr hier nämlich als Soldat in einem Weltkriegs-ähnlichen Szenario.

6. November

Planet Coaster 2: Achterbahnen bauen und den Freizeitpark eurer Träume gestalten, das klingt nach einer Menge Spaß. In unserem Test sagen wir: Ja, das Spiel ist ein Hit, aber nicht für jeden.

2:16 Planet Coaster 2 feiert den baldigen Release mit einem feuchtfröhlichen Trailer

Trash Goblin: Als Goblin wühlt ihr im Müll und eure Schätze säubert ihr anschließend im Shop, um sie dann in restauriertem Zustand wieder zu verkaufen. Ein Muss für alle, die das Putzen lieben!

Thrive: Heavy Lies The Crown: Ein Mix aus Städtebau und Echtzeit-Strategie, in dem eure Entscheidungen sich auf das ganze Königreich auswirken.

Mirthwood: Eine immersive Mittelalter-Fantasy-Erfahrung. Ihr gründet ein neues Gehöft, um ein neues Leben als Bauer zu beginnen. Aber die wilden Kreaturen in eurer Nähe haben was dagegen. Tipp: Spielt vor dem Kauf die kostenlose Demo!

7. November

Metro: Awakening: Der neueste Teil der beliebten Shooter-Reihe erscheint exklusiv für VR-Brillen. Als Arzt Serdar müsst ihr in den Tiefen der Moskauer Metro eine Frau erreichen, die Medizin benötigt.

1:32 Metro Awakening: Erstes Gameplay aus dem postapokalyptischen VR-Ableger

Empire of the Ants: Ein bildhübsches Echtzeit-Strategiespiel mit Ameisen. Ihr steuert eine Kolonie und müsst den Gefahren des Waldes trotzen. Tipp: Spielt vor dem Kauf einfach die kostenlose Demo!

Spielt vor dem Kauf einfach die kostenlose Demo! Unrailed 2: Back on Track: In diesem Koop-Spiel baut ihr gemeinsam mit euren Freunden unter Zeitdruck Gleise, um den Zug durch die prozedural generierte Welt zu geleiten und heil ans Ziel zu bringen.

8. November

ZEPHON: Von den Machern von Warhammer 40k: Gladius kommt ein 4X-Strategiespiel, in dem ihr eure Gruppe von Überlebenden irgendwie in der lebensfeindlichen Umgebung am Leben erhalten müsst.

Na gut, ganz ohne einen Hinweis auf die kommenden großen Blockbuster entlassen wir euch dann doch nicht aus dem Artikel:

Am 7. November erhalten Switch-Fans mit Mario & Luigi: Brothership neues Rollenspiel-Futter. Stalker 2 wird am 20. November endlich erscheinen und Shooter-Fans zum Strahlen bringen. Und am 9. Dezember geht's dann noch in den Abenteuerurlaub, nämlich mit Indiana Jones und der Große Kreis.