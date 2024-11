5 neue Steam-Geheimtipps, die tief unter dem Radar fliegen

Wir stellen euch fünf neue Steam-Spiele vor, die in der Community prima ankommen.

Liebe Leute, willkommen im Wochenende! Kurz nach Halloween kredenzen wir euch fünf neue Steam-Spiele, die bei Spielerinnen und Spielern gut ankommen, aber sehr leicht zu übersehen sind.

Diesmal mit maximalem Chaos auf eurem Bildschirm, einem Vampire Survivors, das Bruce Lee stolz gemacht hätte und vielen mehr. Na dann, lasst uns loslegen!

Karate Survivor

Genre: Bullet Heaven | Steam-Release: 30. Oktober 2024 | Preis: 5 Euro

1:33 Karate Survivor mischt Vampire Survivor und Martial Arts und sieht phänomenal aus

Ihr kennt Vampire Survivors, ihr kennt Halls of Torment, ihr kennt vielleicht auch Deep Rock Galactic Survivor. Und wenn ihr die alle kennt, habt ihr vielleicht mal Lust auf ein alternatives Szenario: Karate Survivor bietet genau das.

Ihr prügelt euch statt in Fantasy-Tracht in gedachtem Schwarzgurt durch Horden von Ganoven, wendet filmreife Bewegungsmanöver an und überlebt so lange wie möglich. Der Trailer zeigt gut, wie so eine völlig andere Atmosphäre entsteht als in bisherigen Genrevertretern. Schaut mal rein!

Vampire Hunters

Genre: Roguelike-Shooter | Steam-Release: 30. Oktober 2024 | Preis: 15 Euro

1:06 Mehr Chaos als in Vampire Hunters hält vermutlich kein Monitor aus

Ihr seid eher hektisch veranlagt und ballert gerne Horden von Monstern über den Haufen? Dann dürfte Vampire Hunters euer Gig sein. Bis an die Reißzähne bewaffnet schießt ihr euch durch massenweise Monster.

Dabei habt ihr euren waffenstarrenden Build selbst in der Hand. Die Kombination unterschiedlicher Schießeisen bestimmt, wie ihr einen Run bestreitet. Auch hier gibt der Trailer einen besseren Einblick in das Spielprinzip, als ein alter Autor mit tausend Worten das könnte.

Rivals of Aether 2

Genre: Prügelspiel | Steam-Release: 23. Oktober 2024 | Preis: 25 Euro

Hier haben wir ein Fighting Game für euch aufgetan, das von Fans auf Steam sehr positiv aufgenommen wird. Und das ist durchaus erwähnenswert, zumal Fans dieses Genres oft eher schwierig zu beeindrucken sind.

Bei Rivals of Aether 2 scheint den Entwicklern dieses Kunststück zu gelingen. Das auf Multiplayer ausgelegte Prügelspiel wird auf Plattformen ausgetragen, von denen ihr Gegner herunterschmeißen könnt, tunlichst ohne selbst im Abgrund zu enden.

Bad 2 Bad: Apocalypse

Genre: Action-Rollenspiel | Steam-Release: 30. Oktober 2024 | Preis: 20 Euro

Die Welt wurde mal wieder von Untoten überrannt, ihr rüstet euch und eure Truppe mit reichlich Waffen auf und begebt euch auf die obligatorische Ballerorgie.

Ganz ernst nimmt sich Bad 2 Bad: Apocalypse nicht: Euer Spezialteam besteht nämlich aus anthropomorphen Tierwesen. Mit ihnen durchquert ihr die zerstörte Welt, ballert Zombies über den Haufen und stellt Waffen und Ausrüstung selbst her.

Finding Frankie

Genre: Parkour-Plattformer | Steam-Release: 25. Oktober 2024 | Preis: 15 Euro

Riesige Spielplätze, eine große Portion Horror und viel Gehüpfe: In Finding Frankie überquert ihr gigantische Hindernisparkours, springt und rätselt euch voran, um besagten Frankie zu finden.

Nebst dem Fokus auf Geschicklichkeit könnt ihr besonders gefährliche Gegner auch schleichend hinter euch lassen. Das Gros des Spiels dreht sich aber um Hüpfen, Hoppeln und Hoffen.

Und, haben wir diese Woche einen guten Job gemacht? Welches Spiel wollt ihr euch mal näher anschauen? Gibt es vielleicht die eine oft übersehene Steam-Perle, die ihr anderen Leserinnen und Lesern ans Herz legen möchtet? Schreibt es gerne in die Kommentare! Auch wir freuen uns immer darüber, eure Meinungen und Ideen zu lesen.