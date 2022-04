Neu auf Steam: Diese Woche erscheinen einige Geheimtipps

Es ist mal wieder Montag und das lange Osterwochenende nähert sich dem Ende. Was sich allerdings nicht dem Ende nähert, ist die aktuelle Dürrephase bei den wöchentlichen Spiele-Releases auf Steam.

Große Titel wie Elden Ring oder Lost Ark, die noch vor gar nicht so langer Zeit im gefühlten Wochentakt erschienen sind, sucht man aktuell vergeblich. Aber wenn man genau hinsieht, findet man auch diese Woche wieder einige spannende Geheimtipps.

Highlight der Woche: The Iron Oath

Genre: Taktik-RPG | Entwickler: Curious Panda Games | Release: 19. April 2022 | Plattform: PC/Steam

Ihr seid Fan von Taktikrollenspielen wie Battle Brothers, Mount & Blade oder Wartales? Dann solltet ihr jetzt ganz genau aufpassen, denn The Iron Oath liefert euch genau das, was ihr an diesen Spielen so sehr liebt.

Als Anführer einer Abenteurergruppe streift ihr durch die mittelalterliche Fantasy-Welt Caelum und schließt Quests und Aufträge ab. Genau wie in den bereits erwähnten Titeln ändert sich die Spielwelt dynamisch im Laufe der Zeit und ihr schreibt eure eigene Geschichte: Städte fallen und steigen wieder auf, Königreiche führen Kriege und ihr seid mittendrin.

Jeder Kampf stellt dabei ein großes Risiko dar, denn sollte einer eurer Gefährten das Zeitliche segnen, bleibt er auch tot. Deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Krieger, Schurken und Zauberer immer wieder mit neuer Ausrüstung und besseren Talenten aufwertet.

Allerdings können eure Söldner nicht nur Feinden in den Rundenkämpfen, sondern auch dem Zahn der Zeit zum Opfer fallen: Jede Partie soll Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte umspannen, sodass eure besten Kämpfer irgendwann einfach zu alt sind und in Rente gehen müssen. Klingt jedenfalls ziemlich spannend.

Falls euch die Idee einer solchen Alterungsmechanik genauso gefällt wie uns, könnte auch Wildermyth ein Spiel für euch sein – lest hier unseren Test oder hört euch den Podcast mit unserem nicht älter, sondern immer besser werdenden Peter an, der seit Monaten nicht davon loskommt:

Weitere spannende Releases

Dienstag, 19. April 2022

Winter Ember: Coole Stealth-Action, die an Thief aus der Iso-Perspektive erinnert.

Warstride Challenges: First-Person-Shooter, in dem ihr hunderte Dämonen in kürzester Zeit über den Haufen ballert. Ohne Story, aber dafür mit asynchronem Multiplayer und Online-Ranglisten.

Spirit of the North (Epic Store): Süßes Third-Person-Abenteuer, bei dem ihr einen Fuchs durch die malerischen und mysteriösen Landschaften Islands steuert.

Mittwoch, 20. April 2022

Aicraft Carrier Survival: Management-Spiel, bei dem ihr die Kontrolle über einen Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg habt. Das Überleben ist allerdings gar nicht so leicht, wenn man ständig von feindlichen Bombern angegriffen wird.

Ember Knights: Ein Coop-Action-Roguelike für bis zu vier Spieler mit sehr schicker Pixelgrafik.

Glover: Der Nintendo-64-Plattformer, in dem ihr einen Handschuh spielt, schafft es 25 Jahre später auch auf den PC.

Mythforce (Epic Store): Ein First-Person-Action-Spiel, inspiriert von Cartoons der 80er Jahre. Diese Optik ist wirklich mal was Neues und solltet ihr euch unbedingt im Trailer ansehen.

Donnerstag, 21. April 2022

Terraformers: Aufbauspiel, bei dem ihr den Mars kolonisieren und terraformen müsst.

Anuchard: Action-Adventure im Stil der alten Zelda-Spiele mit Aufbaukomponenten, in denen ihr nebenbei ein Dorf errichtet.

Freitag, 22. April 2022

Turbo Overkill: Ihr mögt Doom, Duke Nukem und Quake? Dann könnte Turbo Overkill genau der richtige Shooter für euch sein.

Noch mehr Spiele im April

Ihr habt euch alle Spiele in diesem Artikel angeschaut und trotzdem nichts gefunden, das es diese Woche auf eure Wunschliste geschafft hat? Kein Problem! In unserem Video fassen wir alle wichtigen Releases des Monats für euch zusammen. Wenn ihr also bereits jetzt wissen wollt, was euch kommende Woche erwartet oder ihr vielleicht in den letzten beiden Wochen verpasst habt, werft einen Blick hinein!