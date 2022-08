Neu auf Steam und Co.: Diese Woche könnt ihr euch neben Spider-Man auf eine Ladung Aufbau-Spiele freuen

Endlich mal wieder ein richtig großes AAA-Spiel: Das Sommerloch ist zwar noch nicht vollends vorbei, Marvel’s Spider-Man läutet aber schon ein nahendes Ende der Durststrecke ein. Aufbau-Strategie-Fans können ebenfalls aufatmen. Das Genre hält nämlich auch den ein oder anderen spannenden Titel diese Woche bereit. Das passt natürlich auch perfekt zu unserer noch andauernden Aufbauspiele-Woche! Diese und alle weiteren wichtigen Releases der Woche findet ihr hier in der Übersicht. Und die beschränken sich dieses Mal nicht nur auf Steam-Spiele.

Highlight der Woche: Marvel’s Spider-Man

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Insomniac Games | Veröffentlichung: Freitag, 12. August 2022

Das vormalige Playstation-exklusive Open World-Abenteuer wird nun endlich auch für PC-Spieler erlebbar sein! Ihr schwingt euch in dem Spiel mit Peter Parker alias Spider-Man durch die Häuserschluchten von New York City und bekämpft allerlei Gauner. Vor allem ersteres war aber schon beim Playstation-Release im Jahr 2018 ein absolutes Highlight.

In Marvel’s Spider-Man stellt ihr euch Mister Negative, der die kriminelle Unterwelt des Big Apples unter seine Kontrolle kriegen will. Gleichzeitig müsst ihr aber persönliche Schwierigkeiten als Peter Parker bewältigen.

Ab dem 12. August könnt ihr die Remastered Version mit allen Story-DLCs spielen. Das große Abenteuer rund um den zweiten Spider-Man Miles Morales ist jedoch noch nicht dabei, sondern erscheint separat Ende des Jahres.

Ob euer PC die Kapazitäten hat, um euch flüssig durch New York City schwingen zu lassen, könnt ihr hier überprüfen:

Weitere spannende PC-Releases:

Montag, 8. August 2022

Tyrant’s Blessing: Dieses Rundenstrategie-Spiel lässt euch die letzten lebenden Krieger in einem Land voller Untoten führen.

Dienstag, 9. August 2022

Two Point Campus: Die Wirtschaftssimulation lässt euch eure eigene Universität aufbauen und leiten. Wir konnten uns auch schon immatrikulieren und das Spiel testen:

Timothy and the Tower of Mu: In dem Oldscool-Plattformer kämpft ihr euch als Timothy einen Turm hoch. Nicht sehr überraschend trägt dieser übrigens den Namen Mu.

Farthest Frontier: In dem Aufbauspiel müsst ihr eure kleine Mittelalter-Gemeinschaft am Leben erhalten. Das Spiel erscheint fürs Erste in einer Early-Access-Version. Die macht auch schon viel Spaß, wie sich in unserem Exklusivtest herausstellte:

Mittwoch, 10. August 2022

Lost in Play: In dem knuffigen Rätselabenteuer helft ihr den Geschwistern Toto und Gal aus einer fantastischen Welt zu fliehen.

Donnerstag, 11. August 2022

Rumbleverse: Nach MultiVersus erscheint schon der nächste Free2Play-Brawler. Der ist aber exklusiv beim Epic Games Store erhältlich, ihr findet das Spiel also nicht auf Steam.

Cult of the Lamb: Und noch ein Aufbauspiel! Falls ihr schon immer mal eine eigene Sekte gründen wolltet, ist das eure Chance. Als besessenes Lamm müsst ihr dafür sorgen, dass eure Anhänger im Glauben gefestigt bleiben, Opfer-Rituale durchführen und Ungläubige bekämpfen. Kollegin Mary hat auch bereits einen GameStar-Kult gegründet.

Arcade Paradise: Ihr verwandelt in diesem Abenteuer einen verdreckten Waschsalon in eine 90er Jahre Spielhalle. Neben der Leitung und Einrichtung könnt ihr euch natürlich auch selbst an die Arcade-Maschinen stellen.

Grid Force: In dem stylischen Bullet-Hell-RPG schlüpft ihr in die Rolle der Kriegerin Donna. Die ist auf der Suche nach passenden Teammitgliedern, um die Göttinnen von Gora zu besiegen und ihre Macht selbst zu beanspruchen.

Freitag, 12. August 2022

City Eye: Ihr spürt potenzielle Verbrechen in der Stadt auf, indem ihr mit Karten und Überwachungskameras die Polizei unterstützt.

Weitere Spiele-Releases des Monats

Das wars mit diesem Monat natürlich noch lange nicht. Wenn ihr wissen wollt, welche Spiele im Laufe des Monats noch erscheinen, schaut doch mal das obige Video an. Da kriegt ihr nicht nur einen allgemeinen Überblick, sondern seht bereits Gameplay-Szenen aus den kommenden Releases.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!