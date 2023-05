Neu bei Steam: Für Taktik-Fans wird diese Woche besonders spannend

Mit Darkest Dungeon 2 und Mechabellum erscheinen zwei spannende Taktikspiele auf Steam.

Auch diese Woche erscheinen bei Steam wieder unzählige Spiele und wie jede Woche suchen wir für euch die spannendsten Releases der Woche heraus. Diesmal kommen insbesondere Fans von Taktik-Spielen auf ihre Kosten, aber auch Survival-Spieler kommen auf ihre Kosten.

Die Highlights der Woche

Darkest Dungeon 2

0:27 Die düstere Rundenstrategie Darkest Dungeon 2 bringt im Trailer eine Fanfavoritin zurück

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Red Hook Studios | Veröffentlichung: 8. Mai (Steam)

Ganz neu ist Darkest Dungeon 2 nicht, schließlich ist das düstere Rundentaktik-Rollenspiel bereits seit rund anderthalb Jahren als Early-Access-Version im Epic Store erhältlich. Wer auf die Steam-Fassung gewartet hat, kann aber ab dieser Woche zuschlagen, denn gleichzeitig mit der Veröffentlichung auf Valves Plattform endet der Early Access und es startet Version 1.0.

Im Gegensatz zum grandiosen Vorgänger wertet ihr hier aber keine Siedlung auf und schickt Heldengruppen in die namensgebenden Dungeons, sondern unternehmt in einer Kutsche einen Roguelike-Roadtrip durch die dem Untergang geweihte Spielwelt.

Die herausfordernden und extrem unterhaltsamen Rundenkämpfe stehen aber auch hier wieder im Fokus. Ob auch der Rest von Darkest Dungeon 2 die Qualität seines gefeierten Vorgängers erreicht, lest ihr am Montag um 15 Uhr in unserem Test.

Mechabellum

0:54 Mechabellum: Trailer zum Mech-Strategiespiel

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Game River | Veröffentlichung: 11. Mai (Steam/Early Access)

Das von Paradox vertriebene Mechabellum lässt sich schon seit mehreren Monaten kostenlos als Beta-Version spielen - und besonders in Deutschland kommt das Spiel offenbar super an. YouTuber/Streamer wie HandOfBlood, Bonjwa und Pietsmiet spielen den Auto Battler hoch- und runter, auch im Spiel findet man viele deutsche Mitspieler und Gegner.

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Ihr kauft und platziert rundenweise Truppen und riesige Mechs, die sich anschließend automatisch bekämpfen. Taktisches Denken wird hier großgeschrieben, denn alle Einheiten kontern gleich mehrere Einheitentypen.

Einen Test liefern wir euch voraussichtlich im Laufe der Woche. Falls ihr jetzt schon mehr wissen wollt - hier entlang:

Weitere Releases der Woche

Montag, 8. Mai

Cook Serve Forever (Early Access): Als aufstrebender Koch müsst ihr euch in einer Solarpunk-Stadt einen Namen machen. Solarpunk ist übrigens ein optimistischer Gegenentwurf zum dystopischen Cyberpunk.

Dienstag, 9. Mai

Stellaris: Galactic Paragons: Im neuen DLC zu Stellaris gibt's viele Neuerungen: Neue Ratsmechaniken, ihr könnt eure Anführer gestalten und mehr.

Voidtrain (Early Access): Auch dieses Survivalspiel, das ein wenig an Raft auf Schienen erinnert, konnte man bereits bei Epic spielen. Ihr fahrt auf einem Zug durch die mysteriöse Leere, verbessert euer Gefährt und eure Waffen und müsst das Geheimnis dieser Welt aufdecken.

1:53 Züge bauen und überleben: Das Survivalspiel Voidtrain kurz vor Release im neuen Trailer

Mittwoch, 10. Mai

Gunsmith Simulator: Prologue: Kostenloser Prolog zum Büchsenmachersimulator. Hier bastelt ihr eigene Schießeisen zusammen und könnt sie anschließend am Schießstand ausprobieren.

Occupy Mars (Early Access): Das knallharte Survivalspiel, in dem ihr im Alleingang die Mars kolonisieren müsst, startet in den Early Access.

Donnerstag, 11. Mai

Crusader Kings 3: Tours & Tournaments: Der DLC zum Strategie-Hit CK3 lässt euren Herrscher auf Wanderschaft gehen und prächtige Veranstaltungen wie Turniere, Jagden oder Hochzeiten veranstalten.

Far Cry 6: Nach langer Exklusivität in den Stores von Epic und Ubisoft könnt ihr den Open-World-Shooter jetzt auch bei Steam kaufen.

Freitag, 12. Mai

The Ranch of Rivershine (Early Access): Zum Abschluss gibt's noch ein Spiel für Pferdefreunde. In diesem Spiel baut ihr eure eigene Ranch auf, kümmert euch um eure Pferde, trainiert sie und nehmt an diversen Wettbewerben teil.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Eines der beiden Taktikspiele oder vielleicht doch eher was anderes? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!