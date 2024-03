Neu bei Steam: Vier legendäre Spieleserien werden diese Woche wiederbelebt

Diese Woche gibt's viel Sci-Fi-Ballereiauf Steam - auch mit Sturmtruppen aus Star Wars.

Es ist wieder Montag und ihr wisst, was das bedeutet: Wir zeigen euch alle wichtigen Neuveröffentlichungen, die diese Woche auf Steam erscheinen. Dieses Mal erwartet euch das Comeback von gleich vier gefeierten Spieleklassikern.

Die Highlights der Woche

Outcast - A New Beginning

1:03 Die Sci-Fi-Action Outcast - A New Beginning will euch in 60 Sekunden von der Story überzeugen

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Appeal Studios | Veröffentlichung: 15.März (Steam)

20 Jahre nach dem gefeierten ersten Teil, der das Genre der Open-World-Spiele mitprägte, kehrt der Protagonist Cutter Slade in Outcast - A New Beginning auf die Alien-Welt Adelpha zurück. Er findet einen Planeten vor, dessen natürliche Ressourcen geplündert wurden und dessen Bevölkerung, die Talaner, von Roboterinvasoren versklavt wurde.

Wir haben Outcast 2 bereits gespielt - was euch genau erwartet, lest ihr in unseren Vorschauen:

Tribes 3: Rivals

8:14 Tribes 3 - Rivals: Wir stürzen uns in eine flinke Runde Capture the Flag

Genre: Shooter | Entwickler: Prophecy Games | Veröffentlichung: 12. März (Steam/Early Access)

Wer um die Jahrtausendwende zu den Online-Shooter-Pionieren gehörte und Spiele wie Unreal Tournament oder Quake 3 gespielt hat, dürfte auch noch den Team-Shooter Starsiege: Tribes kennen.

Mit Tribes 3: Rivals will die Spieleserie nun zwölf Jahre nach dem eher wenig erfolgreichen Free2Play-Ableger Tribes: Ascend an alte Stärken anknüpfen: Ein rasantes Spielgefühl dank Skiern und Jetpacks sowie taktische Tiefe, die durch die verschiedenen Rüstungsklassen und ihre individuellen Waffen entsteht.

Star Wars Battlefront: Classic Collection

1:36 Star Wars: Battlefront: Der Trailer zur neuen Classic Collection ist ein Nostalgie-Fest

Genre: Shooter | Entwickler: Aspyr | Veröffentlichung: 14. März (Steam)

Die Star Wars Battlefront Classic Collection feiert das 20-jährige Jubiläum der beliebten Serie und lässt den Multiplayer-Modus der beiden Spieleklassiker wieder aufleben. Die Sammlung enthält Star Wars Battlefront 1 und 2 mit zusätzlichen Karten und allen Bonusinhalten, die bisher nur auf der Konsole verfügbar waren. Größtes Hindernis für ein erfolgreiches Comeback dürfte vermutlich der sportliche Preis von 34 Euro sein.

Weitere spannende Releases der Woche auf Steam

Montag, 11. März

Hellbreach Vegas (Early Access): Der Horde-Shooter vom Ein-Mann-Studio Infinity Ape lässt euch Wellen von Dämonen im Koop ausmerzen. Neue Waffen gibt's selbstverständlich aus dem Spielautomaten - schließlich seid ihr hier in Las Vegas.

Stellar Settlers (Early Access): In diesem Aufbauspiel müsst ihr eine Kolonie auf fremden Planeten errichten, Rohstoffe abbauen und euch den widrigen Umständen erwehren.

Dienstag, 12. März

Goblin Stone: Darkest Dungeon, aber umgekehrt: Damit euer Goblinstamm nicht ausgelöscht wird, müsst ihr eine Gruppe mutiger Grünlinge zusammenstellen, die dann ihre Höhle verlassen und Jagd auf Abenteurer machen.

Contra: Operation Galuga: Falls ihr euch bei der Überschrift gefragt habt, welche die vierte legendäre Serie ist: Contra kehrt zurück! In den 80ern und 90ern waren die Run&Gun-Shooter von Konami ein Welterfolg, der in Deutschland unter dem Namen Probotector veröffentlicht wurde.

Mittwoch, 13. März

Ys X: Nordics: Auch die JRPG-Reihe Ys kann auf eine lange Historie zurückblicken, der erste Teil erschien vor 37 Jahren. Laut den Entwicklern bekommt der zehnte Teil auf dem PC Ultrawide-Unsterstützung und kommt ohne Framerate-Grenze aus.

Donnerstag, 14. März

Crown Wars: The Black Prince: Bei diesem Taktikrollenspiel dürften viele GameStar-Leserinnen und -Leser hellhörig werden. Mittelalterliches Setting, Rundenkämpfe im Stil von XCOM und 25 Stunden Story-Kampagne – mehr müssen wir wahrscheinlich gar nicht sagen.

1:10 Crown Wars verspricht komplexe Mittelalter-Strategie im Hundertjährigen Krieg

Freitag, 15. März

Amygdala: In diesem Horror-Adventure tretet ihr euren größten Ängsten, Albträumen und fiesesten Monstern aus der Ego-Perspektive entgegen.

Jetzt seid ihr gefragt: Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche besonders? Feiert ihr die Rückkehr von Klassikern wie Outcast und Tribes? Oder habt ihr eher ein Auge auf die vielversprechende Mittelalter-Strategie Crown Wars geworfen? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!