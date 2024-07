Neu bei Steam: Eine ganze Flut spannender Releases wartet diese Woche

Diese Woche wartet auf Steam jeden Tag mindestens ein spannendes Spiel.

Gott sei Dank: Das Sommerloch macht diese Woche eine wohlverdiente Pause! Im Vergleich zu den letzten Wochen wartet diese Woche eine wahre Flut an spannenden Neuerscheinungen auf Steam. Allen voran Aufbauspiel- und Mittelalter-Fans kommen dieses Mal auf ihre Kosten.

Die Steam-Highlights der Woche

Norland

1:22 Norland: Die Mittelalter-Kolonie-Simulation verrät ihr Release-Datum

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Long Jaunt | Release: 18. Juli (Steam / Early Access)

Norland ist ein Mittelalter-Aufbauspiel im Stil von Rimworld, in dem ihr statt abgestürzten Kolonisten eine Adelsfamilie und ihre Untertanen lenkt. Ihr verwaltet Ressourcen, baut und verteidigt euer Dorf (inklusive Burg!) und schmiedet Allianzen.

Die Spielmechanik umfasst typische Aufbauelemente wie Landwirtschaft und Gebäudebau, und die Bürger haben individuelle Bedürfnisse, die ihr berücksichtigen müsst, um ihre Loyalität zu sichern und Aufstände zu vermeiden. Ihr werdet zudem mit Herausforderungen wie Hungersnöten, Krankheiten und Belagerungen konfrontiert, was eine kluge Ressourcenverwaltung nötig macht.

Die große Besonderheit von Norland liegt aber in der Diplomatie: Politische Intrigen und Familienfehden spielen eine große Rolle, und diplomatische Fähigkeiten sind essenziell, um rivalisierende Familien zu besänftigen oder auszuschalten.

The Crust

2:28 Das Aufbauspiel The Crust meldet sich mit neuem Gameplay vom Mond zurück

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Veom Studio | Release: 15. Juli (Steam / Early Access)

Auch das Sci-Fi-Aufbauspiel The Crust ist schaut sich einiges bei einem extrem beliebten Titel ab, denn hier spielt die Automatisierung von Ressourcengewinnung und Produktion im Stil von Factorio im Vordergrund.

Ihr errichtet eine Mondbasis, erforscht neue Technologien und schickt sogar Expeditionstrupps auf die dunkle Seite des Mondes - und womöglich entdeckt ihr dabei wertvolle Ressourcen, verlassene Basen oder Hinweise auf vergangene Zivilisationen.

Gut möglich also, dass The Crust nicht nur mit seiner herausfordernden Spielmechanik fesseln könnte, sondern auch mit einer tiefgründigen Story einen Lichtblick in der kargen Mondlandschaft bietet.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 15. Juli

Renaissance Kingdom Wars (Early Access): Es geht direkt mit dem nächsten Aufbauspiel weiter. Hier schlüpft ihr im Jahr 1510 in die Rolle eines landlosen Söldners und kämpft euch hoch, um ein kleiner Lord zu werden, bis ihr schließlich euer eigenes Reich gründet. Und dann werden natürlich Städte gebaut und Kriege geführt.

Movies Tycoon (Early Access): Die Filmstudio-Simulation sollte eigentlich schon vor drei Wochen erscheinen, wurde aber verschoben. Ab Montag sollt ihr aber endlich den nächsten Filmstar scouten und eure eigenen Blockbuster drehen können.

2:07 Nach 18 Jahren endlich wieder The Movies spielen? Geistiger Nachfolger sorgt auf Steam für Vorfreude

Dienstag, 16. Juli

Gestalt: Steam & Cinder: Ein Retro-Metroidvania, in dem ihr eine coole Dämonenjägerin in einer Steampunk-Welt spielt.

1:09 Gestalt: Steam & Cinder - Gameplay aus dem Steampunk-Plattformer

Yaoling: Mythical Journey (Early Access): In diesem Rollenspiel sammelt ihr im Pokémon-Stil haufenweise Kreaturen, die von ostasiatischen Mythen inspiriert sind. Gekämpft wird allerdings nicht im Eins-gegen-Eins, ihr schickt gleich eine halbe Armee aufs Schlachtfeld.

Mittwoch, 17. Juli

Nobody Wants To Die: Ein düsteres Detektiv-Adventure. Im Jahr 2329 macht ihr in einer Cyberpunk-Metropole Jagd auf einen Serienmörder. Ein bisschen Blade Runner, ein bisschen Detroit: Become Human.

2:12 Nobody Wants to Die sorgt im Ankündigungs-Trailer für zum Schneiden dichte Atmosphäre

Donnerstag, 18. Juli

Flintlock: The Siege of Dawn: Ein Soulslike mit flotten, combo-lastigen Kämpfen. Ihr kämpft gegen die Armeen der Götter, um die Zukunft der Menschheit zu sichern. Unseren Test lest ihr bereits in Kürze.

14:37 Preview: Flintlock startet den Gaming-Sommer mit rasanter Rollenspiel-Action!

Schim: Ein äußerst kreativer Plattformer, in dem ihr euch nur im Schatten bewegen könnt.

Dungeons of Hinterberg: In den österreichischen Alpen sind plötzlich Dungeons aufgetaucht und ihr müsst sie in diesem Action-Adventure im Stil von Zelda leer fegen.

1:06 Dungeons of Hinterberg: Trailer zum Action-Rollenspiel in den österreichischen Alpen

Freitag, 19. Juli

Dungeonborne: Eine beinahe dreiste Kopie von Dark and Darker, doch zum Glück hat das Spiel auch einige eigene Ideen, etwa eine PvP-Arena. Und sieht dank Unreal Engine 5 auch deutlich besser aus.

9:15 Dungeonborne: Im Fantasy-Tarkov vermöbeln wir Monster und sammeln reichlich Beute