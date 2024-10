Neu bei Steam: Das Rollenspiel-Comeback des Jahres steht in den Startlöchern

Diese Woch gibt's ein Wiedersehen mit Max Caulfield und der Fantasy-Welt Thedas aus Dragon Age.

Auch wenn diese Woche noch viele weitere spannende Releases auf Steam warten, gibt es für Rollenspielfans aktuell nur ein Thema: Dragon Age: The Veilguard.

In wenigen Tagen erscheint das heiß erwartete Fantasy-Epos von Bioware – und trotz hochklassiger Konkurrenz wie Shadow of the Erdtree, Dragon's Dogma 2 oder Metaphor: ReFantazio ist das neue Dragon Age das Rollenspiel, das dieses Jahr viele von euch am meisten interessiert.

Doch neben The Veilguard warten auf Steam diese Woche noch viele weitere große Namen - und wie jeden Montag zeigen wir euch die größten Releases der Woche.

Highlight der Woche: Dragonage: The Veilguard

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Bioware | Release: 31. Oktober (Steam)

In Dragon Age: The Veilguard übernehmt ihr die Rolle von Rook, einem neuen Helden, der eine Gruppe von sieben Begleitern anführt, um die Fantasy-Welt Thedas vor den Gefahren des schwindenden Schleiers zu bewahren. Obwohl das Spiel die Ereignisse von Dragon Age: Inquisition fortsetzt, nimmt es eine frische Richtung, die man als sanften Neustart bezeichnen kann.

Das Gameplay ist deutlich actionreicher als in früheren Teilen und erinnert mehr an Spiele wie Dragon's Dogma 2 - im Zentrum stehen nämlich schnelle Kämpfe, bei denen ihr Energie für mächtige Fähigkeiten aufladet. Auch das Erkunden ist nun dynamischer und zudem warten Rätsel und Crafting-Mechaniken auf euch.

Trotz dieser Veränderungen bleibt Biowares Fokus auf Storytelling mit komplexen Charakteren und tiefgreifenden Entscheidungen selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil – und in Kürze lest ihr in unserem Test, ob sich die über zehnjährige Wartezeit seit Inquisition gelohnt hat.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 28. Oktober

Moon Mystery: Die Menschheit hat eine Mondbasis errichtet, doch etwas ging dabei gehörig schief. Eure Mission lautet herauszufinden, warum es keine Überlebenden gibt - und ihr könnt euch schon mal auf eine düstere Geschichte vorbereiten.

Sulfur (Early Access): Dieser Shooter lässt euch tiefe Höhlensysteme erkunden, Bosse bekämpfen und dabei massig Loot einsacken. Allerdings müsst ihr, ähnlich wie in Hunt: Showdown, die Karte auch wieder lebendig verlassen.

Bloons Card Storm: Das extrem beliebte Tower-Defense-Franchise bekommt einen PVP-Kartenspiel-Ableger.

Dienstag, 29. Oktober

Red Dead Redemption: Der gefeierte Open-World-Meilenstein kommt nach 14 Jahren endlich auch auf den PC. Das Zombie-Addon Undead Nightmare ist im Preis inbegriffen.

Life is Strange: Double Exposure: Mit Max Caulfield kehrt die beliebte Heldin des ersten (und besten) Serienteils zurück. Ob sich die Rückkehr in die Welt der Zeitreisen auch für euch lohnt, lest ihr heute ab 17 Uhr in unserem Test.

Scramble: Battle of Britain: Hier kämpft ihr im Zweiten Weltkrieg mit Flugzeugen der Luftwaffe und der Royal Air Force – allerdings nicht in Echtzeit, sondern in komplexen Rundentaktikkämpfen.

Stellaris: The Grand Archive: Der neue DLC lässt euch das Große Archiv bauen, in dem ihr über 150 seltene Artefakte sammeln könnt - von historischen Relikten bis zu wilden Weltraumkreaturen.

Mittwoch, 30. Oktober

Bad 2 Bad; Apocalypse: In diesem Militär-Survival-Shooter aus der Iso-Perspektive müsst ihr als Teil einer Spezialeinheit die Welt von einer Zombie-Apokalypse befreien.

Donnerstag, 31. Oktober

Horizon Zero Dawn Remastered: Das hochgelobte Action-Adventure, in dem ihr als Heldin Aloy gegen Dino-Maschinen kämpft, bekommt ein Remake - mit verbesserter Grafik, Ultrawide-Unterstützung und verbesserten Features.

Die Sims 4: Leben & Tod: Das Erweiterungspack lässt euch nicht nur als Geist noch unerledigte Aufgaben erledigen; ihr könnt sogar als Assistent des Sensenmannes persönlich anheuern.

Freitag, 1. November

Elin (Early Access): Zum Abschluss der Woche wartet noch eine heiß erwartete Open-World-Sandbox. In einer persistenten Welt könnt ihr hier einfach euer Leben leben, Berufe ergreifen, Häuser bauen, Kinder bekommen und vieles mehr. Oder ihr zieht in die weite Welt hinaus und werdet zum Abenteurer! Solltet ihr dabei sterben, kehrt ihr einfach als neuer Charakter in dieselbe Welt zurück.

Ein Oktober voller spannender Spiele endet diese Woche – die wichtigsten Releases des Monats könnt ihr euch noch einmal in unserem Video ansehen.

Im November wird es nicht minder spannend, schließlich stehen einige echte Highlights ins Haus – allen voran Stalker 2: Heart of Chernobyl sowie Path of Exile 2, Planet Coaster 2 und der Landwirtschafts-Simulator 25, um nur einige zu nennen.