Neu bei Steam: Das wichtigste Spiel des Jahres für Simulationsfans erscheint diese Woche

Diese Woche dreht sich auf Steam alles um schwere Maschinen.

Neue Woche, neues Spielefutter! Auch diese Woche tut sich auf Steam wieder so einiges.

Besonders erfreulich: Zwei deutsche Spiele stehen dieses Mal im Rampenlicht und versprechen Gaming-Spaß made in Germany. In unserem wöchentlichen Überblick zeigen wir euch wie jeden Montag, welche Steam Releases ihr in den kommenden Tagen auf keinen Fall verpassen solltet.

Highlight der Woche: Landwirtschafts-Simulator 25

Landwirtschafts-Simulator 25 - Vorschau-Video: neue Technik, neue Möglichkeiten

Genre: Simulation | Entwickler: Giants Software | Release: 12. November (Steam)

Der Landwirtschafts-Simulator 25 lässt euch in die Rolle eines modernen Landwirts schlüpfen. Im neuesten Teil bewirtschaftet ihr wieder Felder, züchtet Tiere und erweitert den eigenen Hof mit authentischen Maschinen von realen Herstellern.

Neu sind die dynamischen Jahreszeiten, die das Pflanzenwachstum und die landwirtschaftlichen Aktivitäten beeinflussen und für mehr Abwechslung sorgen. Passend dazu werden neue Feldfrüchte wie Trauben, Oliven und Sorghum eingeführt.

Die wohl wichtigste Neuerung sind die Produktionsketten, die es euch erlauben, geerntete Produkte weiterzuverarbeiten, etwa Weizen zu Mehl und Brot. Zudem wurde die KI der Helfer verbessert, um effizientere Unterstützung zu bieten, und auch die Grafik wird dank der Giants Engine 10 noch realistischer.

Der Koop-Multiplayer ermöglicht nun plattformübergreifendes Spielen, sodass ihr mit euren Freunden unabhängig vom System zusammenarbeiten könnt. Unseren Test lest ihr morgen pünktlich zum Release, bis dahin legen wir euch unsere ausführliche Preview ans Herz:

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 11. November

Everholm: Es geht direkt weiter mit noch mehr Landwirtschaft: Wie in Stardew Valley könnt ihr hier Felder bestellen, angeln gehen oder euch durch Dungeons prügeln. Und nebenbei erlebt ihr eine nicht lineare Geschichte, in der ihr eure verschollene Schwester aufspüren müsst.

Dienstag, 12. November

Sea Power: Hier übernehmt ihr das Kommando über NATO- oder Warschauer-Pakt-Streitkräfte in maritimen Konflikten der 1960er bis 1980er Jahre. Das Echtzeit-Taktikspiel bietet über 150 Marineeinheiten und mehr als 60 Flugzeugtypen, die ihr in historischen und fiktiven Szenarien einsetzt.

Echtzeit-Schlachten mit Flugzeugträgern, Kampfjets & U-Booten - Sea Power lässt es krachen!

The Rise of the Golden Idol: Als Privatdetektiv in den 1970er Jahren löst ihr hier 15 verschiedene Fälle und begegnet dabei allerlei merkwürdigen Charakteren.

Beastieball: Genau wie in Pokémon fangt ihr hier allerlei Kreaturen und lasst sie dann in Volleyballpartien gegen andere Teams antreten.

Mittwoch, 13. November

Temtem: Swarm: Temtem sorgte als erste echte Pokémon-Alternative auf dem PC für Furore. Jetzt könnt ihr die Biester in einer Art Vampire-Survivors-Klon einsetzen, um riesige Feindeshorden zu bekämpfen.

Donnerstag, 14. November

Dragon Qust 3 HD - 2D Remake: Der japanische Rollenspielklassiker erscheint in neuem Glanz, mit einer Mischung aus nostalgischer Pixelgrafik und modernen 3D-Elementen.

LEGO Horizon Adventures: Als Aloy begebt ihr euch auf Maschinenjagd und erlebt die spannende Story des Horizon-Universums erneut - natürlich gepaart mit dem typischen Lego-Humor.

LEGO: Horizon Adventures - Vorschau-Video zum neuen Klötzchen-Abenteuer

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest: 30 Jahre nach dem Original schlüpft ihr erneut in die Rolle des Jungen Twinsen mit den magischen Bällen. Ihr erkundet den Planeten Twinsun, stellt euch Gegnern und durchkreuzt die Pläne des bösen Wisschaftlers Dr. FunFrock.

Freitag, 15. November

Industrie Gigant 4.0: Nachdem das Spiel kürzlich verschoben wurde, soll es jetzt mit dem Release klappen. Ihr beginnt in den 1950er Jahren und erlebt die vierte industrielle Revolution, geprägt von Digitalisierung und vernetzten Wertschöpfungsketten. Ihr verwaltet 25 verschiedene Industrien, darunter Bergbau, Landwirtschaft und Fertigung, und produziert über 70 verschiedene Güter. Ihr plant Produktionsketten, baut Transportnetzwerke mit Lkw, Zügen und Schiffen auf und reagiert auf globale Ereignisse wie wirtschaftliche Krisen und Umweltauflagen.

Industrie Gigant 4.0 - Die Wirtschaftssim made in Germany zeigt im Trailer neues Gameplay

