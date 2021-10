Der Spiele-Oktober 2021 geht ungebremst weiter: Auch diese Woche landen wieder tonnenweise Neuerscheinungen bei Steam und Co. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, suchen wir euch wie jede Woche die spannendsten neuen PC-Spiele raus!

Diesmal dürften vor allem die Wunschlisten von Strategie-Fans länger werden, immerhin erscheint der spannende Genre-Mix The Riftbreaker. Aber mit Back 4 Blood ist auch wieder ein richtiger Action-Kracher dabei, vor allem, wenn ihr Bock auf Koop habt.

Highlight der Woche: Back 4 Blood

Genre: Shooter | Release: 12. Oktober 2021 | Entwickler: Turtle Rock Studios | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Streng genommen ist Back 4 Blood kein offizieller Nachfolger von Left 4 Dead – aber man merkt dem Koop-Shooter eindeutig an, dass er von den gleichen Machern stammt. Ihr zieht zusammen mit ein paar Freunden los, schnetzelt euch durch Zombiehorden und arbeitet euch so von Saveroom zu Saveroom vor.

Zum Start gibt’s acht verschiedene Charaktere zur Auswahl, die natürlich alle besondere Skills mitbringen. Holly ist zum Beispiel besonders zäh und verleiht ihren Kameraden automatisch mehr Ausdauer. Um zu überleben, müsst ihr euch ein ausgewogenes Team zusammenstellen – mehr Abwechslung sollen die neuen Spielkarten bringen.

Die verleihen euch für die nächste Partie bestimmte Vor- und Nachteile. Wer will, greift auf ein vorgefertigtes Deck zurück, aber Strategen dürfen sich auch selbst eine Sammlung zusammenstellen, aus der dann gezogen wird. Wie genau das funktioniert und was Back 4 Blood euch sonst noch bietet, lest ihr in unserem großen FAQ:

23 3 Mehr zum Thema Back 4 Blood: Alles zu Release, Waffen, Systemanforderungen

Die wichtigsten PC-Releases der Woche vom 11. bis 15. Oktober

Ab Montag, 11. Oktober 2021

Book of Travels: Ein MMO, das auf Ruhe statt überladenes Chaos setzt. Es geht in Book of Travels mehr darum, tatsächlich eine Rolle zu spielen, weniger um Statuswerte und Fähigkeiten. Weil die Welt so groß ist, sollt ihr nur selten auf andere Spieler treffen. Klingt nach einem spannenden Experiment! Erstmal geht’s in den Early Access.

Settlement Survival: Ein City-Builder, der sich von Banished inspirieren lässt. Ihr baut mittelalterliche Siedlungen und müsst historische Katastrophen wie die Pest überstehen.

Eternium: Dungeon-Crawler trifft Oldschool-Rollenspiel. Ihr wählt eine von drei Klassen und macht euch auf die Jagd nach dem schärfsten Schwert und der dicksten Rüstung.

Ab Dienstag, 12. Oktober 2021

Back 4 Blood: Haben wir oben ja schon beschrieben, falls ihr nochmal nachlesen wollt.

Grim Nights 2: Pixeliges Survivalspiel mit zufällig generierten Karten und NPCs. Wird von einer einzigen Person entwickelt.

Ab Mittwoch, 13. Oktober 2021

Junkyard Simulator: Ihr habt so richtig Bock auf Schrott? Dann schaut euch diese Simulation an, in der ihr alte Autos auseinandernehmt und damit (hoffentlich) reich werdet.

Lumione: Unterwasser-Plattformer, der optisch an Ori and the Blind Forest erinnert.

Midnight Protocol: Taktisches Rollenspiel, in dem ihr einen Hacker spielt, der einen digitalen Krieg führt. Soll zusätzlich zur Hauptquest dutzende Nebenmissionen bieten und euch viel Freiheit lassen.

Ab Donnerstag, 14. Oktober 2021

The Riftbreaker: Dieses Spiel wirft Aufbau, Survival und Action in einen brodelnden Topf und kocht daraus einen spannenden Genre-Mix. Vor eurer Basis lauern riesige Alien-Horden, gegen die ihr alleine ankommen müsst.

Doctor Who: The Edge of Reality: Lizenz-Adventure, in dem der zehnte und dreizehnte Doktor auftreten. Stellt euch auf Daleks und Weinende Engel ein.

Chasing Static: Lust auf einen kurzen Horrortrip nach Wales? Dann werft einen Blick auf Chasing Static, ein Adventure, in dem ihr das plötzliche Verschwinden von Dorfbewohnern untersucht.

The Alien Cube: Nochmal Horror, diesmal inspiriert von Lovecraft. Sieht dank CryEngine sehr schick aus.

Ab Freitag, 15. Oktober 2021

The Good Life: Schwer zu beschreiben, ist ein Mix aus Deadly Premonition und Animal Crossing. Ihr seid eine verschuldete Journalistin, die sich in Tiere verwandeln kann.

Infra Space: Aufbau, aber diesmal im Sci-Fi-Setting. Sämtliche Ressourcen müsst ihr erstmal richtig transportieren, bevor ihr sie in eurer Space-Kolonie verbauen könnt.

Ihr sucht den Überblick zu allen spannenden Spielen, die im Oktober 2021 erscheinen? Dann seid ihr hier in unserer Monatsvorschau richtig:

Ist diese Woche was für euch dabei? Habt ihr noch ein spannendes Spiel auf dem Schirm, das einen Platz in dieser Liste verdient hat? Wir freuen uns, eure Meinung in den Kommentaren zu lesen!