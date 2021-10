Eine neue Spielwoche ist angebrochen! Wie im Herbst üblich stehen gerade einige spannende Releases an und auch die letzte Woche hatte einiges zu bieten. Höchste Zeit, einen Blick auf die aktuellen Steam Charts zu werfen, denn der Koop-Shooter Back 4 Blood hat überraschend Amazons MMO New World vom Thron gestoßen. Aber es gibt noch zwei weitere Überraschungen.

Back 4 Blood vier mal in den Top 10

Back 4 Blood hat international mit sehr gemischten Reviews von Traumwertung bis harter Kritik zu kämpfen. Trotzdem hat sich die Zombie-Action der Left-4-Dead-Macher direkt zu Release beeindruckende vier Mal mit verschiedenen Editionen in den Steam Charts platziert - und den Platzhirsch New World von Platz 1 verdrängt.

In unserem Test könnt ihr nachlesen, woher der Hype um den Koop-Shooter kommt, aber auch, mit welchen Problemen ihr rechnen müsst:

Amazons MMO New World rutscht auf Platz 2 und 5 ab, nachdem es sich mehrere Wochen an der Spitze halten konnte. In unserem Video erzählt euch unser MMO-Experte Jules für wen sich das Online-Rollenspiel eignet und wer eher die Finger davon lassen sollte:

Was passiert sonst noch in den Steam Charts?

Aber auch sonst ist Bewegung in den Verkaufs-Charts bei Steam. Der spannendste Neuzugang ist der Underdog The Riftbreaker, der mit einem gewagten Mix aus Aufbaustrategie, Survival und Rollenspiel punktet. Auch in unserem Test waren wir begeistert:

Außerdem nistet sich das Actionspiel mit dem schnittigen Namen Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles in den Top 10 ein. Das Spiel zum beliebten Anime konnte bereits 3 Tage nach seinem Release die Herzen der Fans für sich gewinnen und 90 Prozent positive Steam-Bewertungen einsacken.

Steam Verkaufs-Charts vom 11. bis 17. Oktober 2021

Diese Liste basiert auf den Verkäufen der vergangenen Woche, dabei geht es nicht um die Anzahl, sondern den generierten Umsatz. Valve aktualisiert und veröffentlicht sie jede Woche via XML-Feed.