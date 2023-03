Neu bei Steam & Co.: Diablo 4 könnt ihr diese Woche endlich selbst spielen!

Die Diablo 4 Beta ist das Highlight der Release-Woche.

Vergangene Woche verlief extrem ruhig, lediglich einige Geheimtipps haben euch auf Steam erwartet. Doch das ändert sich diese Woche: Mit Diablo 4 ist der neben Starfield am heißesten erwartete Release des Jahres endlich erstmals für euch selbst spielbar!

Welche anderen spannenden Spiele euch diese Woche auf Steam und Co. noch erwarten, erfahrt ihr wie jeden Montag in unserer Übersicht über die wichtigsten Veröffentlichungen.

Highlight der Woche: Diablo 4 - Closed Beta

17:49 Neue Open World, neue Dungeons, neue Monster: Das sind Blizzards Pläne für Diablo 4

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Blizzard | Closed-Beta-Zeitraum: 17. bis 20. März 2023 (Spielbar via Battle.net)

Über kein Spiel wird aktuell so viel gestritten wie um Diablo 4. Das heiß erwartete Action-Rollenspiel droht einerseits, langjährigen Fans mit Shared-World-Zwang und Echtgeld-Shop vor den Kopf zu stoßen. Andererseits zeigen sich Diablo-Experten von Gameplay, Grafik und den vielen Möglichkeiten, wie ihr eure Charakter-Builds entwickeln könnt, einstimmig überzeugt:

Diablo 4 aus Profi-Sicht Was den weltgrößten Experten gefällt - und was nicht von Dennis Zirkler

Zumindest vom Spielerischen könnt ihr euch diese Woche endlich selbst ein Bild machen, denn am Freitag startet die Closed Beta zu Diablo 4. Nachdem damals die Beta zu Diablo 3 relativ mickrig ausgefallen war, könnt ihr beim neuesten Serienteil nun den kompletten ersten Akt durchspielen, Level 25 erreichen und somit die ersten Stunden des Spiels erleben.

Für das erste Beta-Wochenende vom 17. bis 20. März benötigt ihr einen Key, das zweite Beta-Wochenende vom 24. bis 27. März ist für alle frei zugänglich. Falls ihr noch keinen Key habt: Mit GameStar-Plus könnt ihr euch hier euren Zugang sichern:

Weitere Releases der Woche

Montag, 13. März

Potion Tycoon (Early Access): In diesem Management-Spiel baut ihr euren eigenen kleinen Magieladen auf, braut Tränke und verkauft diese.

Beer Factory - Prologue: Statt Tränken wird in dieser Simulation Bier gebraut. Kommt vom umstrittenen Publisher Playway, ihr könnt euch also auf bewährte, äußerst simple Gameplay-Muster einstellen.

Mehr zum Thema Über 100 neue Spiele stammen von einer einzigen, unbekannten Firma von Natalie Schermann

Mile High Taxi: In diesem Rennspiel bringt ihr Fahrgäste mit eurem fliegenden Taxi zum Ziel - Das Fünfte Element trifft Crazy Taxi .

Life of Delta: Klassisches Point-&-Click-Adventure, in dem ihr einen Roboter bei seiner Reise durch eine postapokalyptische Welt begleitet.

Dienstag, 14. März

Stellaris - First Contact Story Pack: Das neueste Add-on für Stellaris bietet neue Ursprünge und Mechaniken.

2:16 Stellaris stellt das neue Story-Paket First Contact mitsamt Release-Termin im Trailer vor

The Legend of Heroes: Trails to Azure: Die JRPG-Reihe Trails hat mittlerweile schon 15 Teile angesammelt - und damit soll die übergreifende Geschichte erst zur Hälfte auserzählt sein! Weiter geht's diese Woche mit dem 16. Part namens Trails to Azure.

Vernal Edge: Pixel-Plattformer im Metroidvania-Stil gibt's eigentlich schon genug, Vernal Edge will sich aber mit seinem Zauber- und Kampfsystem vom Einheitsbrei abheben.

Mittwoch, 15. März

Mortal Sin (Early Access): Ziemlich blutiger Roguelike-Shooter, bei dem Nahkämpfe im Fokus stehen.

Donnerstag, 16. März

Die Sims 4 - Zusammen wachsen: Das nächste große Add-on für Die Sims 4 verpasst den zwischenmenschlichen Beziehungen euerer Sims viel mehr Details und bringt mit den Säuglingen ein viel gewünschtes Feature.

2:14 Sims 4: Die mit Spannung erwartete Erweiterung »Zusammen wachsen« im ersten Trailer

Freitag, 17. März

WWE 2K23: Nächster Versuch beim Wrestlingspiel! Nachdem die vergangenen Iterationen mit teils absurden Bugs und Technikproblemen zu kämpfen hatten, ruhen die Hoffnungen der Fans von John Cena, Undertaker und Co. nun auf dem neuen Serienteil.

Anthology of Fear: In diesem Horrorspiel sucht ihr euren verschollenen Bruder. Die Geschichte wird dabei in verschiedenen Kapiteln erzählt, die am Ende ein großes Ganzes ergeben sollen. Neben paranormalen Ergeinissen erwarten euch hier auch viele Liminal Spaces . Wer schon mal von den Backrooms gehört hat, kann sich also vorstellen, was hier auf euch wartet.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche? Und werdet ihr Diablo 4 anspielen oder bis zum vollständigen Release Anfang Juni warten? Schreibt es uns in die Kommentare!