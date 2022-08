Neu bei Steam: Strategie-Fans erwartet eine wunderbare Woche

Die gamescom 2022 ist vorbei und hat uns viele spannende Neuankündigungen präsentiert. Doch auf welche neuen Spiele könnt ihr euch bereits diese Woche freuen?

Auf Steam erscheinen in den nächsten Tagen erneut einige spannende Titel. Insbesondere Strategie-Fans können sich dabei auf eine spannende Woche freuen, denn Strategiespiele sind diesmal in etlichen verschiedenen Varianten vorhanden.

Wenn ihr Management, Taktikrollenspiele, Tower Defense und Runden- oder Echtzeit-Taktik steht, solltet ihr bei den Steam-Releases der Woche ganz genau hinschauen.

Highlight der Woche: ORX

Genre: Tower Defense / Deckbuilder | Entwickler: johnbell | Veröffentlichung: 30. August 2022 (Early Access)

Mit ORX erscheint diese Woche ein Strategie-Geheimtipp, dessen Demo YouTuber wie HandOfBlood vor Freude fast vom Stuhl fallen ließen. Euch erwartet hier eine Mischung aus dem beliebten Tabletop-Spiel Carcassone, Tower Defense wie in They Are Billions und unberechenbares Deckbuilding wie in Slay the Spire.

Zu Beginn einer neuen Partie startet ihr immer mit einer Burg, die es vor angreifenden Orks zu verteidigen gilt. Dazu platziert ihr Truppen und baut Burgen, die sich aus mehreren Einzelteilen zusammensetzen lassen.

Das Spiel basiert dabei auf Karten, die ihr aus einem ständig wachsenden Deck zieht. Damit ihr diese auch ausspielen könnt, benötigt ihr allerdings Gold, das ihr durch den Bau von Bauernhöfen, Dörfern, Straßen und anderen nützlichen Gebäuden bekommt. Achtet aber immer darauf, diese ebenfalls gut zu verteidigen.

Hier geht's zu ORX auf Steam

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Dienstag, 30. August 2022

F1 Manager 2022: Strategie-Tipp Nummer 2! Hier übernehmt ihr einen echten Rennstall eurer Wahl, designt das perfekte Auto, heuert Konstrukteure und Fahrer an und kontrolliert in Echtzeit die Strategien eures Teams während der Rennen.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed: In der Fortsetzung des witzigen Third-Person-Shooters zerlegt ihr die Erde der 1960er-Jahre mit abgedrehten Waffen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection: Diese Sammlung enthält 13 Konsolen- und Arcade-Klassiker mit den Turtles, darunter auch das fantastische Turtles in Time.

Commandos 3 - HD Remaster: Strategie-Tipp Nummer 3! Das beliebte Echtzeittaktikspiel kehrt mit überarbeiteter Grafik, besserer Steuerung und übersichtlicherem Interface zurück.

La Pucelle: Ragarok: Strategie-Tipp Nummer 4! Eines der besten Taktik-RPGs der Playstation-2-Ära erscheint fast 20 Jahre nach Release endlich auch auf Steam.

Mittwoch, 31. August 2022

Call of the Wild: The Angler: Eine Angelsimulation mit Open World, in dem ihr möglichst dicke Fische an Land ziehen müsst.

Scathe: Ein Ego-Shooter der ganz alten Schule, in dem ihr euch durch ein höllisches Labyrinth ballert - auf Wunsch sogar im Koop. Schaut doch mal in den Trailer:

Donnerstag, 1. September 2022

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R: Ein Fighting-Game, basierend auf dem vielleicht besten (und definitiv Meme-würdigsten) Anime aller Zeiten - über 50 spielbare Charaktere wie Jotaro Kujo, Jonathan Joestar und Vampirbösewicht Dio sind mit dabei.

The Dragoness: Command of the Flame: Strategie-Tipp Nummer 5! Ein neues Rundentaktik-Spiel, das sich an Heroes of Might & Magic orientiert und alle wichtigen Features wie Erkundung, Städtebau und natürlich Rundenkämpfe an Bord hat.

MythBusters: The Game: Basierend auf der beliebten TV-Show klärt ihr Mythen auf, vollführt explosive Experimente und müsst mit eurer Sendung so viele Zuschauer wie möglich anlocken.

GALAHAD 3093: Ein Multiplayer-Helden-Shooter à la Overwatch, in dem ihr Mechs steuert, die nach den Rittern der Legende um König Artus benannt sind.

Freitag, 2. September 2022

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness: Ein Action-Adventure, das auf gleichnamigen Horror-Märchen-Anime basiert - trotz süßer Optik nichts für Kinder.

LEGO Brawls: Ein neuer Multiplayer-Brawler im Stil von Super Smash Bros, in dem ihr euch diesmal mit selbst gebauten Lego-Männchen prügelt.

Weitere neue Spiele im August

Der August ist zwar so gut wie vorbei, doch er hatte reihenweise spannende Spiele im Angebot. In unserem Vorschau-Video seht ihr Gameplay-Szenen und Trailer zu wirklich allen wichtigen Spielen - schaut gerne mal rein und geht auf Nummer sicher, dass ihr nichts verpasst habt!