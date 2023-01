Neu bei Steam: Zwei richtig große Spiele-Releases erwarten euch diese Woche

Es ist Montag und diese Woche warten endlich große Namen in den Steam Releases: Das erste große Rollenspiel des Jahres und das Remake eines echten Horror-Meilensteins stehen kurz vor der Veröffentlichung.

Die Highlights der Woche

Forspoken

11:14 Forspoken - Vorschau-Video zum ersten Open-World-Spiel für 2023

Genre: Open-World-Rollenspiel | Entwickler: Luminous Productions | Veröffentlichung: 24. Januar 2023 (hier geht's zum Spiel auf Steam)

In Forspoken spielt ihr die Heldin Frey Holland: Ein ganz normales Mädchen, das in der bedrohlichen Fantasy-Welt Athia strandet und dort übermenschliche Kräfte erlangt. Mit ihren magischen Fähigkeiten muss Frey nun die vier Reiche des Landes von einer Seuche befreien.

In den bisherigen Trailern wirkt Forspoken opulent inszeniert - doch kurz vor dem Release wächst die Skepsis. Etliche Gaming-Webseiten und YouTube-Kanäle haben keine Review Codes bekommen, die PC-Version wurde offenbar überhaupt noch nicht zum Testen freigegeben, obwohl heute das Embargo für Tests endet. Es scheint, als würde hier nach Spielen wie CoD Modern Warfare 2 und Warhammer 40k: Darktide der nächste Launch mit großen Technikproblemen auf uns warten.

Dead Space Remake

1:44 Dead Space Remake: Der Launch-Trailer ist da und beschert uns Alpträume

Genre: Horror/Shooter | Entwickler: Motive | Veröffentlichung: 27. Januar (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Im Dead Space Remake erleben das erste schaurige Abenteuer des Weltraumingenieurs Isaac Clarke aus dem Jahr 2008. Er begibt sich hier allein an Bord des Raumschiffs USG Ishimura. Was zunächst wie ein einfacher Reparaturauftrag aussieht, verwandelt sich schon nach kurzer Zeit in einen wahr gewordenen Albtraum.

Die Crew ist wie vom Erdboden verschluckt, stattdessen wimmelt es auf dem ganzen Schiff nur so von bösartigen Monstern, die Nekromorphs genannt werden - und diese lassen sich nur bekämpfen, wenn Isaac sie mit seinem Plasmacutter in ihre Einzelteile zerlegt. Neben einer zeitgemäßen Grafik erwartet euch im Remake aber auch neue Spielmechaniken und viele weitere Verbesserungen, auch bei der Story.

Weitere Releases der Woche

Montag, 23. Januar 2023

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: Der Open-World-Shooter aus dem Jahr 2019 schafft es nun endlich auch auf Steam, konnte uns im Test aber nicht überzeugen:

312 25 Mehr zum Thema Ghost Recon: Breakpoint im Test: Wenn ein Spiel die falschen Dinge will

Dienstag, 24. Januar 2023

Mahokenshi: Ein Roguelike-Kartenspiel im Stil von Slay the Spire, das beim Setting auf Samurai, Ninja und japanische Mythologie setzt.

Warlander: Eine Art Free2Play-Battlefield im Fantasy-Setting mit Rittern, Klerikern und Magiern, die in der Third-Person-Perspektive Burgen belagern und riesige Schlachten schlagen.

1:19 Warlander: Das Mittelalterspiel zeigt im Trailer seine riesigen Belagerungen

Mittwoch, 25. Januar 2023

Handyman Corporation: Eine Simulation à la House Flipper, in der ihr kaputte Häuser Schritt für Schritt renoviert.

Donnerstag, 26. Januar 2023

Watch Dogs Legion: Das Open-World-Hacker-Abenteuer schafft es nun auch auf Steam, Testerin Elena war durchaus begeistert:

472 33 Watch Dogs Legion Test: Diese Open World dürft ihr nicht verpassen!

Power Chord: In diesem Rogulike-Deckbuidler trofft Darkest Dungeon auf Heavy Metal.

Pizza Tower: Ein Jump'n'Run, dessen Stil stark von 90er-Jahre-Cartoons beeinflusst wurde.

Death in the Water 2: Horror-Survivalspiel im Ozean, in dem euch unheimliche Meerjungfrauen, riesige Kraken und Haie nach dem Leben trachten.

0:45 Death in the Water 2 ist Survival-Horror unter Wasser und sieht fantastisch aus

Freitag, 27. Januar 2023

Alice Escaped: Zum Abschluss gibt's noch ein Metroidvania, in dem zwei Anime-Mädchen durch die bunte 2D-Welt von Alice im Wunderland hüpfen und coole Tag-Team-Attacken ausführen.

