Aktuelle Zahlen zeigen: Der neue Name hat EA Sports FC 24 nicht geschadet

Auch der Nachfolger von FIFA spült EA eine ganze Menge Geld in die Kassen.

Hat der Namenswechsel von FIFA mit Jahreszahl zum entsprechenden EA Sports FC 24 der Traditionsserie geschadet? Nein, wie Electronic Arts mit neuen Zahlen belegt. Demnach schlägt der jüngste Serienableger seinen Vorgänger, der noch unter der Marke FIFA rangierte, recht deutlich. Allerdings wirft EA Plays Rolle hierbei Fragen auf, doch dazu gleich mehr.

FIFA 23 stellte Rekord auf, den EA Sports FC 24 (scheinbar) direkt kassiert

Im Oktober 2022 zeigte EA stolz die Zahlen von FIFA 23 her: 10,3 Millionen Spieler während der ersten Woche. Dies war damals laut Herstellerangaben ein Rekord für das Franchise. Der Nachfolger erreicht nun ein Jahr später satte 11,3 Millionen digital kickende Fußballfans, allerdings inklusive EA-Play-Zahlen.

Mit EA Play geschummelt? Denn der Abodienst von Electronic Arts, EA Play, bietet in seiner Premiumvariante die Möglichkeit, die Fußballsimulation ohne weitere Zusatzkosten zu spielen. EA gibt an, dass die hierüber zockenden Spieler in den Zahlen bei EA Sports FC 24 eingeschlossen sind. Bei FIFA 23 taten sie das nicht.

Das wirft Fragen auf: Hatte EA 2023 nur vergessen, den Hinweis hinzuzufügen? Verschweigt der Softwareriese hier etwas? Allerdings taucht in der verlinkten, diesjährigen Mitteilung des Publishers auch kein expliziter Hinweis auf einen neuen Spielerrekord für den Hauptteil auf.

Cleveres Marketing: Letztendlich handelt es sich hierbei wohl schlicht um geschicktes Marketing: Verschweige nichts, aber rücke die missliebigen Fakten auch nicht in den Vordergrund.

Reibach hin oder her: Der neue Teil der Sportsimulation dürfte dennoch ein gigantischer Erfolg für EA sein - selbst wenn sie hier keinen objektiv fairen Vergleich der Zahlen ermöglichen.

Eindeutiger Rekord für die neue Mobile-Version

Allerdings ist EA SPORTS FC Mobile 24, der Ableger für Plattformen Android und IOS, der neue Rekordhalter. Direkt am ersten Tag haben rund 2,2 Millionen Spieler den Titel heruntergeladen. Damit ist der nicht näher bezifferte Rekord des Vorgängers aus der Reihe EA SPORTS Mobile Football geknackt.

Und während der ersten zehn Tage haben etwa 11,2 Millionen Leute das Spiel auf ihren Geräten installiert. Dies ist allerdings gratis, also kein fairer Vergleich zum großen PC- oder Konsolenbruder der Serie.

10:17 EA Sports FC 24 - Test-Video zum FIFA 24 mit neuem Namen

Im obigen Testvideo erläutern wir euch auf den Elfmeter-Punkt, was euch im neuen Sportspiel von EA erwartet und wer es noch wortreicher und in Textform mag, dem sei unser Review ans Herz gelegt. Danach wisst ihr ziemlich sicher, ob das neue FIFA etwas für euch ist.

Und wer den persönlichen Bericht eines Rückkehrers lesen möchte, schaut am besten mal in die Kolumne zum neuen Fußballtitel von GameStar-Redakteur Alexander Bernhard rein.

Wie steht ihr zum jüngsten Teil der Reihe unter einem neuen Namen? Seid ihr Fans der Titel seit Jahren oder vielleicht sogar mit dem Wechsel auf den Platz zurückgekehrt? Seht ihr für euch entscheidende Unterschiede zwischen FIFA 23 und EA Sports FC 24? Oder ist das für euch mehr oder minder das gleiche Spiel? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!