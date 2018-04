Das heiße Wetter liefert den Beweis: Der Sommer ist so gut wie da und mit ihm auch das Sommerloch in der Welt der Videospiele. Blockbuster-Titel sind zurzeit absolute Mangelware. Trotzdem gibt es auch diese Woche einige Veröffentlichungen für den PC, die unsere Aufmerksamkeit verdienen:

Der wohl spannendste Titel in unserer Liste mit allen PC-Releases vom 23. bis 27. April ist Frostpunk. In dem Aufbauspiel von den Machern von This War of Mine leiten wir eine der letzten Enklaven der Menschheit und müssen das Überleben unserer Siedler sicherstellen. Notfalls auch mit drastischen Methoden: Selbst Kinderarbeit ist in Frostpunk eine Möglichkeit, um den Herausforderungen der eisigen Apokalypse zu begegnen.

Noch mehr neues Futter für Strategiefans liefern Hanse: Imperium der Kaufleute und Battletech. Auf Letzteres dürften vor allem Kickstarter-Backer schon sehnlich warten, denn das Rundenstrategiespiel mit Mechs wurde mit über 2,5 Millionen US-Dollar auf der Crowdfunding-Plattform finanziert und verspricht dementsprechend groß zu werden.

Mehr Releases und Neuerscheinungen: Alle PC-Spiele 2018 auf einen Blick

Wer dagegen eher Action-Spiele mag, darf sich diese Woche auf das bunte The Swords of Ditto und das düstere Sinner: Sacrifice for Redemption freuen. Hier findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen im Überblick:

Montag, 23. April

Dienstag, 24. April

Mittwoch, 25. April

Donnerstag, 26. April

Freitag, 27. April

Die Woche für Konsolen-Spieler: Alle Releases für PS4, Xbox One und Nintendo Switch