Neue Releases bei Steam und Co: Der Oktober beginnt mit starken Spielen

Der Oktober 2021 wird ein richtig starker Spielemonat: Direkt zum Einstieg erscheint mit Far Cry 6 einer der größten Action-Kracher des Jahres, später warten Age of Empires 4, Back 4 Blood, Guardians of the Galaxy und mehr. Wir listen euch hier erstmal auf, was in der Woche vom 4. Oktober bei den Releases an der Reihe ist. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche: Far Cry 6

Genre: Shooter | Release: 7. Oktober 2021 | Entwickler: Ubisoft Toronto | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Kampfhahn und Alligator im Schlepptau? Check. Jede Menge Waffen vom Flammenwerfer bis zum CD-Launcher im Gepäck? Check. Ein durchgedrehter Diktator, gegen den wir einen bombastischen Guerilla-Krieg führen? Auch check. Hier kann es nur um ein Spiel gehen – natürlich reden wir von Far Cry 6.

Nach dem Ausflug in eine amerikanische Sektenwelt führt uns die Reihe diesmal in den tropischen Inselstaat Yara, wo wir in einen ungleichen Kampf zwischen Unterdrückern und Unterdrückten geraten. Und der Season Pass bringt zusätzlich noch einige Schmankerl für Fans der alten Bösewichte Vaas, Pagan Min und Father Joseph.

In unserer Angespielt-Preview verraten wir euch, was uns bisher richtig gut gefällt und wo Ubisoft noch ein bisschen mehr Feuer braucht:

Weitere PC-Releases vom 4. bis 10. Oktober 2021

Ab Montag, 4. Oktober

The Judgement of Q: 2,5D-Puzzle, in dem ihr die Steuerung selbst herausfinden müsst - und einige Tasten lieber niemals drücken solltet.

Ab Dienstag, 5. Oktober

Alan Wake Remastered: Erst kürzlich angekündigt, jetzt steht das Remaster des düsteren Action-Adventures schon in den Startlöchern. An der Albtraum-Story ändert sich nichts, dafür wird die Grafik hochgeschraubt und die beiden DLCs stecken mit drin.

Jett: The Far Shore: Ungewöhnliches Action-Adventure, in dem ihr mit eurem Gleitflieger einen unbekannten Planeten erkundet. Exklusiv bei Epic.

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation: Der finale DLC für das Endzeit-Rollenspiel erinnert thematisch an Fallout 3 und die Megaton-Bombe. Auch hier beten Kultisten eine potenzielle Nuklearkatastrophe an.

Succubus: Wie der Name schon erahnen lässt, gibt es hier einige nackte Tatsachen zu sehen. Vor allem haut ihr im Spin-off zu Agony aber Dämonen kaputt.

Hotel Magnate: Buntes Aufbauspiel, in dem ihr das Hotel eurer Träume errichtet und verwaltet. Startet erstmal in den Early Access. Obacht, keine deutschen Untertitel oder Menüs!

Balcony: Falls ihr eine verrückte Studienzeit hattet, dann will euch Balcony diese wunderbaren (oder traumatischen) Erinnerungen wieder ins Gedächtnis rufen. Im Fun-Game feiert ihr heimliche Partys mit T-Rex und Co. Was man an der Uni halt so macht.

Ab Mittwoch, 6. Oktober

Jack Axe: Die Kriegerin Jack protestiert gegen das Gesetz, schnappt sich Waffen und räumt mit ihren Schwestern in der Pixel-Action ordentlich auf. Beim Setting mischen die Entwickler Wikinger- und Filipino-Sagen.

Lawnmower Game: Battle: Wem der Lawn Mowing Simulator viel zu gemütlich ist, findet hier vielleicht Erfüllung. Auf dem Rücken eurer edlen Rasenmäher zieht ihr in den Krieg gegen böse Maschinen!

Ab Donnerstag, 7. Oktober

Far Cry 6: Alle Infos und unsere Preview findet ihr oben, hier nur nochmal der Vollständigkeit halber gelistet.

Age of Darkness: Final Stand: Düstere Fantasy im Gewand von Echtzeit-Taktik. Wahre Horden von Gegnern wollen euch überrennen - die "SwarmTechnology" soll bis zu 70.000 Einheiten rendern können. Erstmal im Early Access verfügbar.

The Last Campfire: Das niedliche Spiel aus dem Hause Hello Games, die No Man's Sky entwickelt haben, kommt nun endlich auf auf Steam. Zuvor war es ein Jahr nur im Epic Games Store verfügbar.

The Lightbringer: Rätseln, springen, kämpfen und die Welt im Zelda-Look erkunden. Dieses Adventure will euch einen Mix aus melancholischer Stimmung und anspruchsvollem Gameplay bieten.

Eclipse: Action-Rollenspiel aus der Iso-Perspektive, in dem ihr gefährliche Dungeons von Monstern befreit. Twist: Ihr verwendet Sci-Fi-Waffen in einem klassischen Mittelalter-Fantasy-Setting.

Ship Graveyard Simulator: Prologue: Wo gehen Schiffe zum Sterben hin? Das erfahrt ihr in diesem Simulations-Spiel. Erstmal erscheint der kostenlose Einstieg, die Vollversion ist laut Entwicklern so gut wie fertig.

Ab Freitag, 8. Oktober

Deep Despair 2: Pixelige Open World mit viel Freiheit: Ihr könnt Kämpfen, Kochen, Reisen, Schmieden, Bauen und vieles mehr.

Ab Samstag, 9. Oktober

Shelter Manager: Ja, dieses Spiel stand schon ein paar Mal in unserer Release-Liste. Irgendwie verschiebt sich das Postapokalypsen-Survival immer wieder - vielleicht ist es diesmal wirklich soweit!

