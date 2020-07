Forza Motorsport legt einen kompletten Serien-Reboot auf die Rennpiste. Neben dem neuen Namen, der genau dem ersten Ableger der Rennsport-Reihe entspricht, hievt Entwickler Turn 10 die Grafik auf die Höhe der Zeit.

Forza Motorsport kommt mit umfangreichen Raytracing-Features auf den Markt, die vor allem für realistische Reflexionen auf den Fahrzeugen sorgen soll. Aber auch komplexe dynamische Schatten werden simuliert, wie die Entwickler per Pressemeldung erklären:

"Das neue Forza Motorsport, das sich derzeit in der frühen Entwicklungsphase befindet, ist eine Neuauflage der Serie. Wir nehmen, was Forza Motorsport in den letzten 15 Jahren großartig gemacht hat und kombinieren es mit neuen Spielkonzepten und Technologien.

Mit dem neuen Forza Motorsport kommt Raytracing auf ForzaTech, ihr werdet eine dynamische Welt in 4K und 60 Bildern pro Sekunde sehen, die miteinander verbunden und dynamisch ist - von den Oberflächen der Autos, die sich gegenseitig reflektieren, bis hin zu strahlend roter Farbe, die von intensiv detaillierten Streckenoberflächen abprallt, und dem Spiel von Licht und Schatten auf der ganzen Welt."