Der Studiochef von Turn 10, Alan Hartman, gab in einem Blogpost auf der offiziellen Forza-Website bekannt, dass Lootboxen komplett aus Forza Motorsport 7 und dem kommenden Forza Horizon 4 entfernt werden.

Damit folge das Studio den Wünschen der Community von Forza Motorsport 7, da die "Prize Crates" eine »Quelle der Kontroverse« unter den Fans darstellten. Ein ähnliches Schicksal erleidet die Echtgeld-Währung, die nach den neuen Plänen in keines der beiden Rennpiele integriert werden soll.

Komplexes Unterfangen

Hartman gibt zu bedenken, dass die Entfernung der Prize Crates wegen ihrer Verwobenheit in integrale Spielsysteme bis Winter andauern werde. Als ersten Schritt in diese Richtung habe Entwickler Turn 10 bereits über 100 zuvor gesperrte Fahrzeuge freigeschaltet und Autos zudem komplett aus den Lootboxen entfernt. Somit enthielten die Prize Crates in Forza Motorsport 7 bis zu ihrer Entfernung lediglich Rennanzüge, Mods und Abzeichen, welche keine spielerischen Vorteile im Renngeschäft böten.

Forza Horizon 4 von Entwickler PlayGround wurde auf der E3 2018 erstmals vorgestellt und schickt Rennbegeisterte diesmal nach Großbritannien. Hier lest ihr unsere ausführliche Anspiel-Preview zum neuen Open-World-Forza. Hier dagegen gibts alle wichtigen Fakten kompakt zusammengefasst.

Der Vorgänger und aktuelle Teil der Serie, Forza Horizon 3, spielt in Australien, konnte uns im Test als eines der besten Open-World-Rennspiele begeistern und glänzt mit seiner Spielwelt, die viel Abwechslung und Herausforderung bietet.

