Im neuen Strategiespiel der Macher von Dawn of War züchtet ihr Supersoldaten, um eine Invasion vom Mars abzuwehren

Ihr kämpft mit mächtigen Stieren, Nashörnern und sogar Eichhörnchen.

Die Köpfe von Relic Entertainment sind für die ein oder andere RTS-Perle bekannt. Mit Strategiespielen wie Company of Heros, Dawn of War oder Age of Empires IV haben die Entwickler bereits einiges abgeliefert.

Jetzt als Eigenbrötler möchte das Unternehmen mit kleineren Titeln glänzen und den Anfang soll das Rundenstrategiespiel Earth vs Mars machen, das noch diesen Sommer auf Steam erscheinen soll.

Oh nein! Marsianer greifen die Erde an

Wie der Name des Spiels bereits vermuten lässt, dreht sich in Earth vs Mars alles um eine Alieninvasion durch perfide Marsianer. Die haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, alles mögliche Getier von der Erde zu entführen und für ihre grausigen Experimente zu missbrauchen. Daraus sind bizarre Hybriden aus verschiedenen Tierarten hervorgegangen, mit deren Hilfe die Aliens die Erde unterjochen wollen.

Aber nicht nur die Eindringlinge kämpfen mit diesen Kreaturen. Auch ihr seid in Besitz des »Splice-O-Trons«, einer Geheimwaffe, mit der ihr eigene Kreationen erschaffen könnt. So lasst ihr mit Gepardenfliegen Säure regnen, bolzt mit Nashorn-Kriegern durch die gegnerischen Verteidigungslinien oder hetzt Eichhörnchen-Kühe auf eure Feinde, natürlich alles rundenweise.

In der Einzelspieler-Kampagne schaltet ihr nach und nach neue Kombinationen frei, die ihr in 30 Missionen aufs Schlachtfeld schickt. Eure Einheiten erlernen dabei im Verlauf neue Fähigkeiten und ihr könnt verschiedene Kommandanten freischalten.

Es wird aber auch einen Online-Multiplayer für 1-gegen-1-Gefechte geben. Mit einem Karteneditor soll es zudem möglich sein, eigene Maps und Szenarien auszugestalten.

Earth vs Mars soll im Sommer 2025 erst einmal für den PC erscheinen. Ihr könnt das Spiel bereits auf Steam auf eure Wunschliste setzen.

Nachdem das Studio vom Publisher Sega an eine Investorengruppe veräußert wurde, ist Relic Entertainment seit 2024 wieder auf sich gestellt. Im FAQ zu Earth vs Mars verraten die Entwickler, wie ihre Pläne aussehen.

Mit dem Release startet das Unternehmen eine neue Offensive. Neben der Arbeit an traditionellen Strategiespielen wie Company of Heros 3 will man sich künftig zusätzlich auf kleinere Indie-Spiele konzentrieren. Auf diese Weise sollen mehr Spiele mit Relic-DNA veröffentlicht werden, die eine Entwicklungszeit von maximal zwei Jahren in Anspruch nehmen sollen.