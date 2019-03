In diesem Jahr sind gleich zwei neue X-Men-Filme in den Kinos angekündigt, doch so richtig dran glauben möchte niemand. Während im Juni mit Dark Phoenix der nächste Teil der erfolgreichen Filmreihe erscheint, sieht es für das erste Spin-off der Reihe New Mutants recht düster aus.

New Mutants: Erster Superhelden-Horrorfilm?

Mit dem Film New Mutants hat Regisseur Josh Boone vielversprechende Mischung aus Horror- und Superhelden-Film für ein erwachsenes Kinopublikum entworfen. Nach diversen Änderungen an der Ausrichtung des Films auf Wunsch des Filmstudios, erschien letztes Jahr ein erster recht düsterer Trailer, der vor allem wegen seinen Horror-Elementen den Fans gefallen hat.

Also besann sich Fox eines anderen und beauftrage den Filmemacher, doch sein ursprüngliches Konzept mit mehr Horrorszenen umzusetzen. Daraufhin wurde der Release-Termin um ein volles Jahr nach hinten auf diesen Sommer verschoben. Doch die anberaumten Nachdrehs fanden nie statt.

Maisie Williams bestätigt: Nachdrehs fanden nie statt

Das bestätigt auch Hauptdarstellerin des Films, Maisie Williams, die demnächst als Arya Stark im großen Finale der Erfolgsserie Game of Thrones zu sehen sein wird. Im Interview mit dem Rolling Stone Magazin macht sie ihren Unmut und Frustration über den Stillstand der Produktion Luft.

Auf Nachfrage des Magazin zum Stand der Produktion nimmt sie auch kein Blatt vor den Mund:

"Wer weiß, wann zur Hölle der rauskommt."

Laut ihrer Aussage haben die geplanten Nachdrehs nie stattgefunden. Auch ist völlig unklar, ob überhaupt derzeit an dem Film gearbeitet wird. Ihre beiden Schauspielkollegen Anya Taylor-Joy und Charlie Heaton (Stranger Things) bestätigen den Stillstand der Produktion:

"Was verdammt nochmal geht mit diesem Film ab?"

New Mutants demnächst auf Disney+ statt in den Kinos?

Zwar wird derzeit noch ein Release-Termin für diesen August in den Startlisten geführt, jedoch ist es fraglich, ob der Film X-Men: New Mutants tatsächlich erscheinen wird.

Vielmehr geht man inzwischen davon aus, dass Disney als neuer Besitzer der Fox-Studios den Kinofilm aus dem Programm nimmt und ihn irgendwann einmal auf ihren Streaming-Diensten Disney+ oder Hulu zeigen wird. Warten wir es ab, gut sieht es für den vielversprechenden Film jedoch nicht aus.